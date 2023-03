Antony Blinken Ingatkan Cina Konsekuensi Jika Kirim Bantuan ke Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan Cina dampak dan konsekuensi yang bakal dihadapi Negeri Tirai Bambu tersebut jika ikut memberikan bantuan ke Rusia yang sedang berkonflik dengan Ukraina. Peringatan itu disampaikan Blinken saat kunjungan kerja ke Kazakhstan pada Selasa, 28 Februari 2023.

“Kami sudah memberikan peringatan yang jelas ke Cina soal dampak dan konsekuensi dari memberikan bantuan. Kami tidak akan ragu mengincar perusahaan-perusahaan atau individu dari Cina yang melanggar sanksi-sanksi kami atau terlibat dalam mendukung perang Ukraina,” kata Blinken.

Blinken menambahkan pihaknya telah berdiskusi perihal ini secara langsung dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ketika mereka berjumpa di konferensi keamanan Munich pada awal Februari lalu.

Sebelumnya pada Jumat, 24 Februari 2023, Direktur CIA Bill Burns mengatakan dalam wawancara dengan CBS News, pihaknya menduga Cina sedang mempertimbangkan memberikan bantuan militer ke Moskow untuk meningkatkan kemampuan Rusia dalam perang Ukraina. Namun tuduhan itu ditangkis oleh Beijing.

Pada akhir pekan lalu, Cina menerbitkan 12 poin rencana yang mendetailkan arah menuju perdamaian Rusia dan Ukraina.

Blinken pada Selasa, 28 Februari 2023, memperingatkan kalau segala langkah yang diambil Cina untuk membantu Rusia bisa menciptakan sebuah masalah serius dalam hubungan Amerika – Cina. Hal ini juga bisa mencederai banyak hubungan politik Cina di seluruh dunia.

“Cina tidak bisa melakukan dua cara sekaligus ketika menyangkut agresi Rusia ke Ukraina. (Rusia) tak bisa menyorongkan proposal perdamaian, di mana saat yang sama menyiram bensin ke api yang dipercikkan oleh Rusia,” kata Blinken.

Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet, yang ingin menjadi negara anggota NATO dan Uni Eropa. Tindakan Ukraina itu, dipandang Moskow bisa mengancam keamanan dan pengaruh Rusia.

