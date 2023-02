Top 3 Dunia: Sepatu Bekas Singapura ke Indonesia, Rusia Marah ke Polandia

Setahun berlalu, terhitung sejak Invasi Rusia 24 Februari 2022, sejumlah wilayah di Ukraina berhasil dikuasai oleh Rusia.

Menurut data analisis Institute for the Study of War, Rusia menempati setidaknya 132.000 kilometer persegi wilayah Ukraina, terhitung 22 persen dari total luas Ukraina sebesar 603.700 kilometer persegi.

Namun, angka terbaru menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan seperlima dari wilayah Ukraina yang akan mereka aneksasi. Menurut laporan, pasukan Rusia kini hanya menempati 17-18 persen wilayah Ukraina, atau 103.599 kilometer persegi.