Setahun Invasi Rusia ke Ukraina Berlangsung, Wilayah Mana Saja yang Berhasil Dicaplok?

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun berlalu, terhitung sejak Invasi Rusia 24 Februari 2022, sejumlah wilayah di Ukraina berhasil dikuasai oleh Rusia.

Menurut data analisis Institute for the Study of War, Rusia menempati setidaknya 132.000 kilometer persegi wilayah Ukraina, terhitung 22 persen dari total luas Ukraina sebesar 603.700 kilometer persegi.

Namun, angka terbaru menunjukkan bahwa Rusia telah kehilangan seperlima dari wilayah Ukraina yang akan mereka aneksasi. Menurut laporan, pasukan Rusia kini hanya menempati 17-18 persen wilayah Ukraina, atau 103.599 kilometer persegi.

Lantas, wilayah mana saja yang berhasil dikuasai Rusia selama setahun invasinya ke Ukraina? Berikut dirangkum dari berbagai sumber beberapa wilayah Ukraina yang berhasil diduduki Rusia selama setahun invasinya ke Ukraina.

1. Kharkiv

Mengutip dari The Guardian, Kharkiv merupakan wilayah pendudukan Rusia pertama saat Rusia menginvasi yang dimulai pada 24 Februari 2022. Namun, pada Mei 2022 Ukraina berhasil merebut kembali dengan mendorong Rusia ke pinggiran perbatasan Rusia-Ukraina.

2. Sievierodonetsk

Mengutip AP News, pasukan Rusia berhasil merebut kota timur Sievierodonetsk setelah pertempuran sengit pada Juni 2022. Diketahui, Sievierodonetsk merupakan kota kecil yang ada di Provinsi Luhansk. Kota ini tercatat sebagai salah satu distrik paling berdarah sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022.

Selama pertempuran beberapa pekan di Sievierodonetsk, sebagian wilayah di sana, remuk. Hingga pada 24 Juni 2022, tentara Ukraina menarik pasukannya dari kota berpenduduk sekitar 100.000 jiwa itu.

3. Donetsk

Republik Rakyat Donetsk merupakan satu dari empat wilayah di Ukraina yang dianeksasi Rusia. Lebih dari separuh wilayah Donetsk timur berada di bawah kendali Rusia.

Serangan berkelanjutan Rusia di Donetsk telah menghancurkan kota Bakhmut. Namun, pada Oktober 2022 Ukraina berhasil merebut Lyman, kota bagian dari Donetsk. Lyman dianggap sebagai pintu gerbang masuk ke Luhansk.

4. Luhansk

Rusia mengklaim telah mengendalikan wilayah Luhansk Timur di Ukraina pada 31 Juli 2022. Klaim itu disampaikan usai Rusia berhasil mengambil alih kota Lysychansk, kota terakhir yang dikuasai Ukraina di wilayah tersebut ketika itu.

5. Kherson

Wilayah Kherson berhasil dicaplok Rusia pada 2 Maret 2022. Pada 29 Juni, wilayah tersebut diumumkan oleh pasukan Rusia akan melakukan referendum. Namun, di waktu yang sama pasukan Ukraina mengumumkan akan melakukan serangan balasan, dan mengimbau warga sipil di sana untuk segera berlindung.

Menyusul penghancuran jembatan Antonivskyi, kemajuan pasukan Ukraina dari barat, dan kurangnya jalur pasokan, memaksa pasukan Ukraina mundur pada November 2022. Namun, setelah itu pasukan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia di Kherson berkat penggunaan roket presisi Himars dari Amerika Serikat.

6. Mariupol

Kota Mariupol telah sepenuhnya direbut ooleh Rusia pada Mei 2022. Ketika itu militer Ukraina tengah berupayakan mengevakuasi semua pasukan yang tersisa dari benteng terakhir mereka di pelabuhan Mariupol. Bergesernya pasukan Ukraina berarti secara otomatis membuat Rusia mengambil alih kota yang terkepung itu.

"Garnisun 'Mariupol' telah memenuhi misi tempurnya.Komando tertinggi militer memerintahkan komandan unit yang ditempatkan di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa personel. Pembela Mariupol adalah pahlawan di zaman kita," demikian keterangan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan evakuasi, Selasa, 17 Mei 2022.

