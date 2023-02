Warga Jerman Unjuk Rasa Menuntut Perang Ukraina Diakhiri

TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan ribu orang di Jerman pada Sabtu, 25 Februari 2023, menghadiri Uprising for Peace, yakni sebuah aksi turun ke jalan yang dikoordinir oleh politikus Shara Wagenknecht dari Partai Die Linked dan penulis Alice Schwarzer. Massa berkumpul di Brandenburg Gate sambil menyerukan agar dilakukan perundingan damai demi mengakhiri perang Ukraina

Massa juga menuntut agar Berlin berhenti memasok senjata ke Kiev. Wagenknecht mengecam Pemerintah Jerman karena berusaha mengacaukan Rusia. Wagenknecht pun mendesak para pemimpin agar memberikan penawaran ke Moskow sehingga perundingan damai bisa dimulai.

50,000 protesters came to the huge peace rally in Berlin, Germany today.

