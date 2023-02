Anggota Kongres AS Kritik Perjalanan Biden ke Kyiv: Ukraina Bukan Teman Kita

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Kongres AS dari Partai Republik, Paul Gosar mengkritik kunjungan Presiden Joe Biden ke Ukraina. Melalui akun Twitternya, Paul Gosar menyatakan kunjungan Biden ke Ukraina itu adalah tamparan bagi setiap orang Amerika.

“Joe Biden mengunjungi Ukraina adalah tamparan bagi setiap orang Amerika, terutama orang-orang Palestina Timur, Ohio,” kata Gosar pada Senin, 21 Februari 2023. Ia merujuk pada tragedi tergelincirnya kereta yang membuang bahan kimia beracun di dekat perbatasan Ohio-Pennsylvania pada 3 Februari 2023. Ia juga mengatakan, “Ukraina bukan teman kami, dan Rusia bukan musuh kami."

Dalam tweet terpisah, Paul Gosar juga mengecam Biden yang memprioritaskan bantuan untuk Ukraina. Sepanjang 2022, bantuan militer untuk Ukraina mencapai lebih dari US$ 100 miliar. “Prioritas Pengeluaran Biden adalah Ukraina, lebih dari US$ 100.000.000.000. Ohio: US$ 0. Menurut Anda siapa konstituen aktual Rezim ini?” tulis Gosar.

Gosar juga menuduh pemerintahan Biden menjadi "nakal" dengan mendanai upaya Ukraina untuk mengusir tentara Rusia yang dikirim Presiden Vladimir Putin. "Kongres tidak mengesahkan perang melawan Rusia atau uang untuk mendukung Ukraina 'selamanya' termasuk membayar uang pensiun Ukraina," katanya.

Pernyataan Paul Gosar itu dikecam oleh pengguna Twitter. Beberapa orang menuduhnya jahat dan pro-Putin.

“Gosar jahat dan sakit. Dia tidak termasuk dalam Kongres. Dapat dimengerti mengapa keluarganya membencinya. Apa yang bisa dipikirkan oleh mereka yang memilihnya?” ujar mantan penasihat Gedung Putih Nixon dan kontributor CNN John Dean menulis di Twitter pada Senin, 21 Februari 2023.

"Wow, Gosar adalah aset Rusia yang terbuka," kata Cindy Banyai, seorang politisi dari Partai Demokrat dalam sebuah tweet.

Usai perjalanannya ke Ukraina, Biden menjanjikan bantuan keamanan senilai US$ 460 juta lagi pada Senin. Janji itu diungkapkan Biden saat dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky selama kunjungan mendadak ke ibu kota menjelang peringatan setahun invasi Rusia.

“Satu tahun kemudian, Kyiv berdiri, Ukraina berdiri, Demokrasi berdiri,” kata Biden usai pertemuan di Istana Mariinsky. “Orang Amerika mendukung Anda dan dunia mendukung Anda.”

NY POST | REUTERS