6 Orang Tewas Akibat Gempa Susulan di Turki saat Ambil Barang di Apartemen Rusak

TEMPO.CO, Jakarta - Enam orang tewas dalam gempa susulan di wilayah perbatasan Turki dan Suriah, Senin malam, 20 Februari 2023, dua minggu setelah gempa besar menewaskan lebih dari 47.000 orang dan menghancurkan ratusan ribu rumah.

Gempa berkekuatan 6,4 berpusat di dekat kota Turki Antakya dan dirasakan di Suriah, Mesir dan Lebanon.

Gempa diikuti oleh 90 getaran susulan, kata Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki (AFAD), bahkan ketika pekerjaan penyelamatan dari gempa awal pada 6 Februari telah mereda.

"Saya pikir bumi akan terbelah di bawah kaki saya," kata Muna Al Omar sambil menggendong putranya yang berusia tujuh tahun. Dia sekarang tinggal di tenda di sebuah taman di Antakya setelah gempa 6 Februari, dengan kekuatan 7,8, memaksanya keluar dari rumahnya.

Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca mengatakan 294 orang terluka dalam gempa terbaru, menambahkan bahwa pasien dievakuasi dari beberapa fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi setelah gempa pertama, karena bangunan retak.

Di Antakya, seorang pria memeluk dan menghibur orang lain yang menangis setelah berita tentang orang-orang yang tewas di kota yang sudah hancur setelah mereka memasuki sebuah gedung untuk mengambil harta benda ketika gempa terakhir melanda, meruntuhkan bangunan tersebut.

Tim penyelamat menurunkan salah satu korban tewas, terbungkus dalam tas kuning, menuruni tangga dari blok apartemen yang hancur, sebelum dimasukkan ke dalam peti mati untuk diangkut dengan mobil van kota.

AFAD mengatakan jumlah korban tewas di Turki akibat bencana 6 Februari telah mencapai 41.156 dan diperkirakan akan meningkat, sementara 385.000 apartemen diketahui telah hancur atau rusak.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan di Turki pada hari Senin bahwa Washington akan membantu "selama diperlukan". Departemen Luar Negeri AS mengatakan bantuan kemanusiaan AS untuk Turki dan Suriah telah mencapai $185 juta.

Pemerintah dari seluruh dunia telah menjanjikan bantuan.

Di Suriah, yang telah hancur akibat perang lebih dari satu dekade, sebagian besar kematian terjadi di barat laut, di mana PBB mengatakan 4.525 orang tewas. Daerah itu dikuasai pemberontak yang berperang dengan Presiden Bashar al-Assad.

Suriah mengatakan 1.414 orang tewas di daerah-daerah yang berada di bawah kendali pemerintah.

Program Pangan Dunia telah mendesak pihak berwenang untuk mengizinkan bantuan lewat dari daerah yang dikuasai pemerintah.

Ribuan pengungsi Suriah di Turki telah kembali ke rumah mereka di Suriah barat laut untuk menghubungi kerabat yang terjebak dalam bencana atau mengirim anggota keluarga kembali ke Suriah setelah rumah mereka di Turki hancur.

Di perbatasan Cilvegozu Turki, ratusan warga Suriah berbaris mulai Senin pagi untuk menyeberang.

Mustafa Hannan, warga Suriah berusia 27 tahun, tidak mengajak istri dan putranya yang berusia tiga tahun saat menyeberang ke Suriah, setelah rumah mereka di Antakya runtuh. "Saya khawatir mereka tidak akan diizinkan kembali," katanya. "Jika saya membangun kembali di sini tetapi mereka tidak dapat kembali, hidup saya akan hilang."

REUTERS