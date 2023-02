Zelensky Ingatkan Cina Tak Dukung Rusia, Bisa Pecah Perang Dunia III

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa perang dunia dapat terjadi jika China mendukung Rusia melawan Ukraina. “Saya berharap Beijing akan mempertahankan sikap pragmatis, jika tidak maka berisiko Perang Dunia III, saya pikir mereka sangat menyadarinya,” katanya dalam sebuah wawancara dengan surat kabar terkemuka Italia Corriere della Sera, yang diterbitkan pada Minggu, 19 Februari 2023.

Zelensky mengatakan dia meminta pemimpin Cina untuk tidak menawarkan dukungan apa pun kepada Rusia dalam perang dengan Ukraina. “Sejak awal 1990-an, di Memorandum Budapest dan untuk semua kesepakatan yang dicapai sejak saat itu, Cina selalu menjaga komitmennya. Saya pribadi berharap komunitas internasional akan bergabung bersama untuk mendukung rencana perdamaian 10 poin saya, di mana jaminan Amerika, China, dan kekuatan utama untuk mempertahankan keamanan dunia tercakup,” kata Zelensky kepada surat kabar itu.

Ia juga menegaskan bahwa hubungan Ukraina dengan China sangat baik. “Kami telah memiliki hubungan ekonomi yang intens selama bertahun-tahun, dan demi kepentingan semua orang, hubungan itu tidak berubah. Tantangan global adalah menggagalkan setiap risiko konflik nuklir,” ujar Zelensky.

Pekan ini, diplomat top Cina berencana mengunjungi Rusia. Kunjungan dilakukan hanya selang beberapa hari setelah Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin, 20 Februari 2023 di Kyiv.

Wang Yi, yang dipromosikan sebagai penasihat kebijakan luar negeri utama pemimpin China Xi Jinping bulan lalu, akan tiba di Moskow minggu ini sebagai bagian dari tur Eropa delapan hari. Perjalanannya itu disorot sebagai upaya upaya penyeimbangan diplomatik Cina sejak perang Rusia Ukraina dimulai setahun yang lalu.

Gambaran dari dua perjalanan tersebut, yang terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan satu tahun perang brutal Rusia Ukraina, menggarisbawahi penajaman garis patahan geopolitik antara dua negara adidaya dunia. Di sisi lain, hubungan antara AS dan China terus menurun, terutama setelah insiden balon mata-mata.

"Kami tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api, dan kami tak menuai keuntungan dari krisis ini," kata Wang. Ia juga tegas membantah tudingan AS bahwa Cina akan memasok senjata ke Rusia.

Sebaliknya Cina menuduh AS sengaja memperpanjang perang karena produsen senjatanya mendapat untung besar dari penjualan. “Beberapa negara adidaya mungkin tidak ingin melihat pembicaraan damai terwujud. Mereka tidak peduli dengan hidup dan mati orang Ukraina, atau kerugian di Eropa. Mereka mungkin memiliki tujuan strategis yang lebih besar dari Ukraina sendiri. Peperangan ini tidak boleh dilanjutkan,” kata Wang.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya menuduh Cina akan memasok militer Rusia dengan dukungan yang mematikan. "Kami telah mengamati ini dengan sangat cermat," kata Blinken dalam acara "Face the Nation" di CBS di Munich pada hari Minggu.

"Kekhawatiran yang kami miliki sekarang didasarkan pada informasi bahwa mereka sedang mempertimbangkan memberikan dukungan yang mematikan. Kami telah menjelaskan bahwa itu akan menyebabkan masalah serius," kata Blinken.

Menanggapi tuduhan itu pada Senin, Kementerian Luar Negeri Cina mengecam AS. “Pihak AS, bukan pihak Cina, yang memasok aliran senjata ke medan perang. Pihak AS tidak memenuhi syarat untuk menguliahi Cina dan kami tidak akan pernah menerima AS mendikte atau bahkan memaksakan tekanan pada hubungan Cina - Rusia,” kata seorang juru bicara kementerian pada konferensi pers reguler.

FATIMA ASNI SOARES | DRC | CNN | NEW YORK POST | REUTERS

