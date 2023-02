Anggota Senat Amerika John Fetterman ke Rumah Sakit untuk Obati Depresi Usai Kena Stroke

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Senat dari Partai Demokrat Amerika Serikat John Fetterman ke rumah sakit di wilayah Washington pada Rabu, 16 Februari 2023 untuk menjalani perawatan depresi klinis. Sebelumnya Fetterman terserang stroke berselang enam bulan setelah pemilu pada November 2021 lalu. Stroke tersebut disebut hampir menewaskannya.

Fetterman, 53 tahun, adalah anggota senat yang mewakili daerah pemilihan Pennsylvania. Pada Senin, 13 Februari 2023, dia sudah menjalani pemeriksaan kesehatan di Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed di Bethesda, Maryland, yang kemudian ditangani oleh dokter khusus yang merawat anggota Kongres Amerika. Ketika itu, dia dianjurkan untuk rawat inap.

In the short time I’ve worked with John Fetterman, I’ve been struck by his resilience and heart. John is doing exactly what he should do, which is seek help.

Seeking help when you need it is a sign of strength, not weakness, something that John is demonstrating for all of us.