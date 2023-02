Elon Musk Mencuit Soal UFO di Langit AS: Teman Alien Saya Lagi Mampir

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Twitter Elon Musk baru-baru ini kembali membuat tweet nyeleneh tentang obyek tak dikenal atau UFO yang terbang di langit Amerika Serikat. Ia meminta 128 juta pengikutnya di Twitter untuk tidak khawatir dengan benda terbang itu.

CEO Tesla tersebut bereaksi terhadap Amerika Serikat yang menembak jatuh serangkaian benda tak dikenal dalam sepekan terakhir. Dalam tweetnya, Elon Musk menulis, "Jangan khawatir, hanya beberapa teman Alien saya yang mampir," katanya. Miliarder itu juga membubuhkan emoji alien dan UFO di tweet untuk efek tambahan.

Benda terbang tak dikenal ditembak jatuh oleh pilot Angkatan Udara AS dan Garda Nasional di atas Danau Huron, Michigan. Benda asing itu telah menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan Amerika Utara dan hubungan yang semakin tegang dengan Cina.

Pada akhir Januari, sebuah balon raksasa Cina yang dijuluki balon mata-mata oleh pejabat Amerika Serikat, melayang selama berhari-hari di langit AS. Balon mata-mata Cina itu ditembak jatuh pada 4 Februari 2023 oleh jet F-22 di lepas pantai Carolina Selatan. Cina mengakui bahwa balon itu milik mereka namun tak untung kepentingan militer. Balon itu sedang melakukan penelitian cuaca.

Pada hari Jumat, jet tempur AS menjatuhkan objek lain di Alaska utara, menurut militer AS. Mereka menambahkan bahwa balon itu berada di dalam wilayah udara kedaulatan AS di atas perairan teritorial AS.

Pada Sabtu, sebuah jet F-22 AS, menjatuhkan objek udara dari ketinggian di atas Wilayah Yukon tengah Kanada, sekitar 100 mil (160 kilometer) dari perbatasan AS. Objek tersebut dijatuhkan karena mengancam penerbangan sipil. Kanada menggambarkannya sebagai silinder dan lebih kecil dari balon mata-mata yang ditembak jatuh.

Menteri Pertahanan Kanada Anita Anand tidak akan berspekulasi apakah benda asing itu adalah milik Cina. Pada hari Minggu Biden memerintahkan pesawat tempur AS untuk menjatuhkan objek tak dikenal di atas Danau Huron.

NDTV | RUSSIA TODAY

