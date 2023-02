Angka Bunuh Diri di Amerika pada 2021 Naik

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat dalam laporan risetnya pada Kamis, 9 Februari 2023, mengungkap angka warga Amerika yang bunuh diri pada 2021 mengalami peningkatan menjadi 48.183 orang. Angka itu adalah yang tertinggi yang pernah terjadi di Negeri Abang Sam sejak 2018.

Angka bunuh diri tertinggi di Amerika Serikat sebanyak 48.344 orang. Jumlah orang yang bunuh diri di Amerika secara konstruktif mengalami penurunan pada 2019 dan 2020 dengan angka 47.511 dan 45.979 kasus.

Laporan Centers for Disease Control and Prevention tidak memberikan keterangan secara spesifik alasan ada kenaikan 2.204 orang bunuh diri pada 2021. Angka itu sama dengan 14,2 per 100 ribu warga Amerika.

Centers for Disease Control and Prevention menjelaskan bunuh diri adalah sebuah masalah yang komplek dengan berbagai faktor pemicu. Contohnya hubungan dalam keluarga atau percintaan, pekerjaan, sekolah, masalah keuangan, kesehatan mental, pengucilan sosial, riwayat trauma, hambatan pada akses kesehatan dan akses mudahnya ke tindakan bunuh diri di kalangan orang yang berisiko.

Centers for Disease Control and Prevention menyerukan adanya upaya-upaya pencegahan pada tindakan bunuh diri mengingat Amerika masih fokus pada penanganan dampak jangka pendek dan jangka panjang pandemi Covid-19.

Studi yang dilakukan Centers for Disease Control and Prevention juga mengungkap orang-orang yang bunuh diri pada 2021 berdasarkan perspektif ras dan etnis. Terungkap angka tertinggi bunuh diri di Amerika dialami oleh warga keturunan Amerika-India dan Alaska Natives.

Terungkap pula, angka bunuh diri mengalami kenaikan secara signifikan di kalangan warga keturunan Afrika-Amerika usia antara 10 tahun – 24 tahun dari 8,2 pada 2018 menjadi 11,2 pada 2021 atau naik sebanyak 36,6 persen.

Centers for Disease Control and Prevention juga mempelajari penurunan angka bunuh diri dalam periode empat tahun dialami oleh warga kulit putih Amerika. Bunuh diri dikalangan kulit putih Amerika turun sebanyak 3,9 persen atau dari 18,1 menjadi 17,4 per 100 ribu orang.

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri di Indonesia, bisa menghubungi : Yayasan Pulih (021) 78842580