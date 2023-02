80 Tahun Joseph E. Stiglitz, Kisah Anak Pengusaha UKM Peraih Nobel Ekonomi

TEMPO.CO, Jakarta -Salah satu peraih Hadiah Nobel Ekonomi, Joseph E. Stiglitz, kini menapaki usia 80 tahun. Ia merupakan seorang ekonom asal Amerika Serikat dn juga profesor di Universitas Columbia.

Melansir Columbia Business School, Stiglitz merupakan salah satu ketua Kelompok Pakar Tingkat Tinggi tentang Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial di OECD sekaligus Kepala Ekonom di Institut Roosevelt.

Ia pernah dianugerahi Hadiah Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi alias Nobel Ekonomi pada tahun 2001 dan Medali John Bates Clark pada tahun 1979.

Berikut, profil singkat Joseph E. Stiglitz, merangkum berbagai sumber:

Mengutip Britannica, Joseph E. Stiglitz atau lengkapnya Joseph Eugene Stiglitz lahir di Gary, Indiana, Amerika Serikat pada 9 Februari 1943.

Ia merupakan anak dari, Charlotte and Nathaniel Stiglitz. Keluarga ibunya adalah anggota New Deal Democrats yang sangat mendukung FDR. Sedangkan ayahnya adalah seorang pengusaha kecil yang bekerja sebagai agen asuransi.

Stiglitz tumbuh dalam keluarga yang memang suka berdiskusi dan berdebat dalam hal apa saja, termasuk politik.

Dilansir dari Columbia Business School, Stiglitz bersekolah di sekolah negeri di Gary. Kemudian ia melanjutkan studinya di Amherst College dan mengambil kursus di bidang matematika, sejarah, bahasa Inggris, filsafat, kimia, dan biologi dasar.

Selain itu, Stiglitz juga memiliki ketertarikan dalam bidang ekonomi dan sangat dipengaruhi oleh tiga gurunya, yaitu Arnold Collery, yaitu Dekan Columbia College dan merupakan seorang pemikir sekaligus pembelajar yang mengajari Stiglitz tentang ekonomi mikro dan makro.

Lalu James Nelson yaitu Seorang ekonom ahli kebijakan yang lincah, yang mengajari Stiglitz pengantar ekonomi. Dan Ralph Beals, seorang sarjana muda asal MIT yang terlatih dalam matematika teknik. Tiga orang inilah yang menginspirasi Stiglitz dalam memilih fokus belajar ekonomi.

Stiglitz kuliah di Amherst berkat beasiswa penuh untuk belajar di MIT meski ia belum lulus dari kampusnya.

Ia melanjutkan pendidikan sarjananya di MIT pada tahun 1964-1965 meski ia belum lulus dari Amherst. Ia juga mendapatkan gelar sarjana dari Amherst.

Ketika masih kuliah di Amherst, ia aktif menjadi bagian dari dewan mahasiswa. Ia juga pernah terpilih menjadi presiden mahasiswa.

Ketiga di MIT Stiglitz mengembangkan diri sebagai ekonom profesional. Stiglitz diajar secara khusus oleh profesor kelas atas di MIT, yakni para pemenang Nobel, termasuk Samuelson, Solow, Modigliani dan Arrow.

Tahun pertamanya di MIT ia diberikan kesempatan untuk mengedit makalah Paul Samuelson. Setelah lulus dari MIT ia pindah ke University of Chicago untuk melakukan penelitian dengan Hirofumi Uzawa, yang telah menerima dana penelitian sebesar 1000 dolar dari National Science Foundation.

Saat ini, Joseph E. Stiglitz adalah professor di Columbia University, tepatnya di Business School, the Department of Economics & the School of International & Public Affairs (SIPA). Selain itu, ia juga editor di jurnal The Economic’s Voice bersama J. Bradford De Long dan Aaron Edlin. Sejak 2005, ia memimpin The Brooks World Poverty Institut di University of Manchester.

