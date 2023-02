iPhone Generasi Pertama Dilelang, Diperkirakan Bakal Terjual Rp 745 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Telepon pintar buatan Apple Inc., iPhone generasi pertama yang masih tersegel sejak 2007, akan dilelang. Diperkirakan iPhone 1 ini bisa terjual hingga US$ 50.000 atau sekitar Rp 745 juta.

Saat diluncurkan pertama kali 2007 lalu, iPhone 1 ini awalnya dijual seharga US$ 599. iPhone pertama dilengkapi layar 3,5 inci dengan kamera 2 megapiksel, opsi penyimpanan 4 GB dan 8 GB, kemampuan internet, dan iTunes. Di dalamnya belum ada toko aplikasi, beroperasi di jaringan 2G dan eksklusif untuk jaringan AT&T.

Pemilik iPhone 1 itu adalah penata tato kosmetik Karen Green yang mendapatkan telepon tersebut sebagai hadiah. Menurut tayangan di program televisi "The Doctor & The Diva" pada 2019, Green mengaku tak pernah membuka segel iPhone tersebut. Saat itu, seorang juru lelang menilai harga ponsel itu adalah US$ 5.000.

Sejak saat itu, iPhone generasi pertama lainnya yang belum dibuka seperti milik Green dilelang dengan harga lebih dari US$ 39.000 dalam daftar oleh LCG Auctions yang ditutup pada Oktober. Lelang LCG juga mendaftarkan ponsel Green, dengan penawaran dibuka pada harga US$ 2.500.

iPhone mengubah cara miliaran orang di seluruh dunia dalam berkomunikasi, melakukan pembayaran, melakukan pekerjaan, mengambil foto, dan bahkan membangunkan orang-orang di pagi hari. Kehadiran telepon pintar telah membunuh lusinan industri seperti camcorder, pemutar MP3, ponsel flip dan menghidupkan lebih banyak sektor lainnya.

Berbicara di pameran Macworld tahunan Apple pada tahun 2007, bos Apple saat itu Steve Jobs membuka presentasinya dengan berkata, "Kita akan membuat sejarah bersama hari ini." Jobs menyebut smartphone baru itu sebagai ponsel revolusioner yang akan menampilkan iPod, telepon, dan apa yang disebutnya komunikator Internet.

