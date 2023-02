Gereja di Kota Tua Yerusalem Jadi Sasaran Vandalisme

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Israel mengungkap seorang turis asal Amerika Serikat ditangkap karena dicurigai melakukan vandalisme dengan merusak patung di Gereja Flagellation di Kota Tua Yerusalem.

Kepolisian mengatakan mereka dikabari terjadi vandalisme di gereja yang berlokasi di Jalan Via Dolorosa, Kota Tua, Yerusalem. Kabar yang beredar di Media Sosial menyebut patung yang dirusak itu milik Scourged Savio.

A group of Jewish extremists vandalized the Church of the Flagellation at Via Dolorosa Street in Jerusalem Old City. They were subdued by a group of Palestinians, and the suspects were apprehended by the ISF. pic.twitter.com/gQ81RAm3mQ