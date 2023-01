Top 3 Dunia: NATO Siap Hadapi Rusia, ONH Termahal, dan Pembakaran Al Quran di Swedia

TEMPO.CO, Jakarta - Berita Top 3 Dunia pada Selasa, 31 Januari 2023, membahas tentang NATO yang menyatakan siap perang dengan Rusia. Selama ini aliansi pertahanan Atlantik Utara ini hanya memasok senjata ke Ukraina.

Berita terpopuler lain adalah tentang 5 negara yang mematoh ONH termahal. Indonesia tidak termasuk di antara negara-negara di Timur Tengah itu.

Berita tentang pembakaran Al Quran di Swedia tetap menarik perhatian pembaca. Tindakan penistaan itu dikutuk tidak hanya oleh Muslim di seluruh dunia, tapi juga disesalkan di dalam negeri Swedia sendiri.

NATO Terang-terangan Siap Perang dengan Rusia, Minta Korsel Bantu Ukraina

Perang Rusia Ukraina memasuki babak baru. Ketua Komite Militer NATO Rob Bauer baru-baru ini mengatakan bahwa aliansi tersebut siap untuk konfrontasi langsung dengan Rusia di Ukraina. Bauer adalah seorang laksamana di Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Ia mengatakan kepada saluran televisi Portugis, RTP, bahwa NATO berfokus pada persenjataan kembali karena tujuan strategis Presiden Rusia Vladimir Putin melampaui Ukraina dan mungkin dapat diperluas ke negara-negara tetangga.

Bantuan negara-negara anggota NATO termasuk Amerika Serikat ke Ukraina, seolah tanpa batas. Sejumlah negara mengumumkan akan mengirimkan tank ke Ukraina untuk membantu melawan invasi Rusia. Jerman dan Amerika Serikat adalah dua negara yang akan mengirimkan tank Leopard 2 dan tank Abrams besar-besaran ke Ukraina.

Selain itu Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan militer tambahan senilai US$ 3,75 miliar ke Ukraina, yang mencakup 50 Kendaraan Tempur Infanteri Bradley. Bantuan ini menjadikan keseluruhan bantuan keamanan oleh AS ke Ukraina menjadi sekitar US$ 27,2 miliar sejak Putin melancarkan invasinya Februari lalu ke negara tetangganya itu.

5 Negara dengan Biaya Haji Termahal di Dunia

Kementerian Agama mengusulkan biaya haji 2023 sebesar Rp 98,8 juta per jemaah. Jika usulan itu disetujui DPR, biaya haji tahun ini akan naik hampir dua kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya Rp 39,8 juta.

Meski begitu, ongkos yang harus dikeluarkan jemaah haji asal Indonesia nyatanya masih lebih murah dibandingkan negara lain. Merujuk laporan Arabia Weather, berikut daftar lima negara dengan biaya haji tertinggi pada 2022 lalu: Qatar, Uni Emirat Arab, Tunisia, Lebanon, Maroko.

Pembakaran Al Quran di Swedia, Dikutuk di Dalam Negeri hingga Dikecam Dunia

Pemimpin politik Denmark-Swedia Rasmus Paludan yang juga Kepala Partai Politik Sayap Kanan Denmark Starm Kurs, melakukan pembakaran Al Quran dalam demonstrasinya pada Sabtu 21 Januari 2023. Pembakaran Al Quran di Swedia bermula saat Paludan melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Turki pada Sabtu lalu. Usai menyampaikan gagasannya selama kurang lebih satu jam, Rasmus Paludan membakar Al Quran dengan korek api.

Tak hanya membakar, Paludan juga menyampaikan sikap meremehkan Islam dan migrasi ke Swedia. Bahkan, ia mengklaim aksinya itu merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Jika ada yang tidak terima, sebaiknya segera keluar dari Swedia.

“Jika Anda tidak berpikir harus ada kebebasan berekspresi, Anda harus tinggal di tempat lain,” kata Rasmus Paludan kepada massa di sana.

