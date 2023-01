TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertelepon dengan Presiden Republik Cek terpilih Petr Pavel pada Senin, 30 Januari 2023. Sikap Tsai yang bertelepon itu, tidak biasa karena hubungan keduanya tidak resmi dan hal ini bisa membuat Cina marah.

Dalam pembicaraan pertelepon tersebut, Tsai dan Pavel saling berbagi nilai-nilai kebebasan, demokrasi dan HAM. Pembicaraan pertelepon dilakukan selama 15 menit, yang dibenarkan oleh kantor Kepresidenan Taiwan dan Republik Cek. Pavel bahkan berharap bisa tatap muka dengan Presiden Tsai di masa depan.

Today, I spoke with the president of Taiwan Tsai Ing-wen. I thanked her for her congratulations and I assured her that Taiwan and the Czech Republic share the values of freedom, democracy, and human rights. We agreed on strengthening our partnership.