Unik, Amerika Serikat Rilis Foto Mirip UFO di Atas Mosul Irak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah gambar tahun 2016 dari objek mirip UFO yang terlihat terbang di atas kota Mosul Irak di atas zona konflik aktif telah dirilis untuk pertama kalinya, Daily Mail melaporkan pada Selasa.

Benda terbang tak dikenal, yang tampak seperti bola, terlihat dalam gambar rahasia yang terungkap untuk pertama kalinya di podcast 'Weaponized' oleh peneliti UFO, Jeremy Corbell dan jurnalis George Knapp yang memperoleh gambar tersebut, Daily Mail melaporkan.

“Inilah dasarnya: Ini disebut 'bola Mosul;' itu adalah gambar yang diambil di Irak utara,” kata Corbell, di episode pertama podcast barunya.

“Ini termasuk dalam kategori UFO dalam komunitas intelijen kami. Ini adalah contoh salah satu UFO yang dilihat oleh komunitas militer dan intelijen kami. Itu salah satu dari banyak gambar. Yang ini masih dari video. Ini adalah video singkat, mungkin empat detik, di mana bola atau bola logam ini berjalan di samping pesawat mata-mata, dan ditampilkan bergerak di samping pesawat tanpa menurunkan ketinggian sama sekali.”

Pejabat yang menyusun pengarahan percaya bahwa "bola" itu berada di bawah kendali cerdas, kata Mail.

Sumber intelijen yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Daily Mail bahwa video tersebut telah dianalisis oleh para ahli selama lebih dari enam tahun di Pangkalan Bersama Langley-Eustis di Virginia untuk Komando Pusat AS (CENTCOM), tetapi insiden tersebut tetap tidak dapat dijelaskan.

Kasus tersebut juga masuk ke dalam Office of the Director of National Intelligence (ODNI) Preliminary Assessment on UFOs, sebuah laporan yang diterbitkan pada Mei 2021. Lembaga ini menganalisis 144 kasus tetapi hanya menemukan satu penjelasan.

Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI) baru-baru ini merilis laporan baru yang menyatakan telah menganalisis 510 kasus hingga 30 Agustus 2022. The Mail bulan lalu memperoleh informasi dari versi rahasia laporan ini yang dikirim ke Kongres.

Sebuah sumber yang telah melihat laporan tersebut telah melaporkan lusinan video di server rahasia yang menampilkan bola logam, yang ditangkap oleh pesawat mata-mata atau drone Amerika di Timur Tengah, mirip dengan gambar yang dirilis pada Selasa.

Satu sumber menyatakan,“Drone ini beroperasi 20-25.000 kaki di udara dan mereka terbang berkeliling. Kami mengawasi orang jahat di seluruh dunia. Seorang operator akan memperbesar tampilan sebuah kota di Suriah. Dan tiba-tiba, bola kecil akan terbang melalui jendela bidik. Operator itu seperti, "Apa-apaan ini?" Jadi, dia mulai fokus padanya dan dia hanya melihat bola itu untuk sementara waktu. Kami mungkin mendapatkannya selama 30 detik, kami mungkin menontonnya selama 10 menit. Dan kemudian itu akan melakukan sesuatu yang luar biasa, seperti tiba-tiba lepas dari layar.”

Gambar bola Mosul, diperoleh oleh Daily Mail, diambil pada pukul 09:47 pada 16 April 2016, menurut stempel waktunya.

Meskipun gambar tersebut memiliki koordinat yang tepat di mana diambil di Irak utara, Corbell mengatakan bahwa dia menghapusnya untuk berhati-hati agar tidak merilis informasi sensitif. Dapat dipahami bahwa komite intelijen dan pertahanan Kongres telah melihat gambar dan rekaman tersebut, sebagai bagian dari pengarahan yang diberikan oleh Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF), inkarnasi sebelumnya dari kantor UFO pemerintah AS, pada 4 November 2021.

Corbell juga menambahkan bahwa objek bola terbang yang ditangkap di Irak mengingatkan pada UFO serupa yang sebelumnya ditemui oleh penerbang angkatan laut di pantai barat dan timur AS setiap hari.

Namun, fakta bahwa ia terjebak dalam zona konflik aktif membuatnya sedikit lebih rumit.

“Untuk pertama kalinya, kami merilis gambar UAP [fenomena anomali tak dikenal] yang difilmkan militer di atas zona konflik aktif. Ini adalah skenario yang sama sekali berbeda dengan serangan Pantai timur dan barat selama rentang pelatihan, "The Mail mengutip Corbell yang mengatakan."

“Ini bukan hanya tentang masalah keamanan pilot dan pasukan darat. Konsekuensi potensialnya jauh lebih dalam. Dan cakupannya sekarang terbukti global.”

Sebuah sumber yang dekat dengan All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), kantor investigasi UFO militer AS saat ini, mengatakan bahwa ada “lebih banyak kasus seperti ini.”Yang ini memang bagian dari investigasi UAP resmi oleh UAPTF dan sekarang AARO DoD. Dan itu masih belum terselesaikan.”

