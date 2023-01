Binus University dengan Seoul Institute of the Arts Buka Kerja Sama

TEMPO.CO, Jakarta - Binus University dan Seoul Institute of the Arts (SIA) di Ansan-si, Gyeonggi-do Korea Selatan sepakat untuk membuka pintu kerja sama bidang pendidikan. Pada 16 Januari 2023, kedua lembaga perguruan tinggi itu secara resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman.

Duta Besar RI untuk Republik Korea, Gandi Sulistiyanto, menjelaskan KBRI Seoul turut berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan awal kedua lembaga pendidikan pada 2022 hingga rampungnya Nota Kesepahaman antara kedua lembaga pendidikan. Langkah BINUS University yang terus berkomitmen membangun generasi muda Indonesia melalui berbagai program kerja sama di bidang ekonomi kreatif dan seni yang diadakan dengan perguruan tinggi serta industri di Korea Selatan merupakan hal yang perlu dicontoh perguruan tinggi lainnya di Indonesia.

Penandatanganan MOU Binus University dengan Seoul Institute of the Arts ini merupakan kesepakatan bilateral antar Universitas di Indonesia dengan Korea Selatan yang pertama pada 2023, yang sekaligus menandai 50 Tahun Hubungan Bilateral Indonesia - Korea Selatan. Ekonomi kreatif, seni dan budaya merupakan salah satu fokus kerjasama Indonesia-Korsel yang ditangani oleh KBRI Seoul.

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Dubes Gandi Sulistiyanto, kiri, dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Binus University dengan Seoul Institute of the Arts, 16 Januari 2023. Sumber: dokumen KBRI Seoul

Stephen Santoso selaku President of BINUS Higher Education mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan bagian penting dalam upaya pengembangan pendidikan dan internasionalisasi bagi kedua negara, khususnya bagi BINUS University. Program internasionalisasi merupakan salah satu elemen penting bagi mahasiswa dalam menghadapi era industri 4.0 dan society 5.0 yang akan membentuk pola pikir dan kepemimpinan serta beradaptasi dalam skala global.

Kerja sama penandatanganan MOU dengan Seoul Institute of the Arts ini, diharapkan dapat memperluas kesempatan dan membangun pemahaman dalam bidang seni yang membangun inklusivitas dan konektivitas global serta mendukung misi BINUS UNIVERSITY dalam fostering dan empowering the community.

Selain penandatanganan MOU dengan Seoul Institute of Arts, pada 17 Januari 2023 dilakukan juga Studi Banding ke Tech University of Korea (TU) dan industry visit ke beberapa perusahaan di Korea Selatan, seperti INNOBIZ Management dan Essen Tech Co., Ltd.

Meyliana selaku Vice Rector Global Employability & Entrepreneurship mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk membangun jaringan yang akan bermanfaat dalam meningkatkan daya saing mahasiswa dalam bidang bisnis, riset, hingga komersialisasi teknologi yang akan memperkuat sisi employability dan entrepreneurship-nya.

BINUS UNIVERSITY mempersiapkan beragam program dan kegiatan untuk membekali mahasiswa dengan international experience. Program yang disediakan seperti student exchange, internship abroad, joint/double degree, hingga internasional seminar/workshop. Korea Selatan merupakan salah satu destinasi pilihan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa yang telah diikuti lebih dari seribu partisipan sejak 2010.

