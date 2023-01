Skandal Dokumen Rahasia Biden, Republik Desak Daftar Tamu Kediaman Presiden Diungkap

TEMPO.CO, Jakarta - Tekanan tumbuh terhadap Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengungkapkan daftar tamu kediaman pribadinya di Wilmington, Delaware, tempat dokumen rahasia terbaru ditemukan.

Desakan ini muncul dari oposisi Partai Republik setelah pengungkapan pada Kamis bahwa dokumen rahasia disimpan di sana, di garasinya dan kamar yang berdekatan.

"Kami perlu tahu mengapa Presiden Biden menolak untuk merilis log pengunjungnya di kediamannya di Delaware. Padahal, dokumen rahasia disembunyikan di garasi ketika para pengunjung dapat memiliki akses ke informasi ini," kata Anggota Kongres dari Republikan, Elise Stefanik, menurut The Washington Times.

Sebelumnya dalam jumpa pers Kamis, juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengelak membuat komitmen apa pun untuk merilis daftar pengunjung kediaman Biden di Delaware.

“Jangan lupa apa yang kami lakukan di Gedung Putih saat ini. Kami melembagakan sesuatu yang disingkirkan oleh administrasi terakhir (Trump), yaitu melembagakan catatan Gedung Putih. Apakah Anda bertanya kepada administrasi terakhir mengapa mereka menyingkirkan log Gedung Putih?” dia menambahkan.

Dia mengajukan pertanyaan itu kembali ke Peter Doocy dari Fox News, yang telah menanyakan tentang log tersebut. “Saya adalah reporter kampanye yang meliput Joe Biden,” balas Doocy.

Mantan Presiden Donald Trump tidak merilis log pengunjung untuk Gedung Putih, atau untuk properti Mar-a-Lago dan Bedminster miliknya, tempat dia sering menghabiskan akhir pekan dan berlibur.

Jean-Pierre juga menolak memberikan angka ketika ditanya berapa banyak orang yang keluar masuk Penn Biden Center dan kediaman Wilmington - tempat beberapa dokumen rahasia dari era wakil presidennya disimpan.

"Ada tinjauan yang sedang berlangsung tentang ini dan saya akan merujuk Anda ke Departemen Kehakiman," katanya.

Pengarahan Gedung Putih hari Kamis dibanjiri pertanyaan tentang pengumuman sebelumnya tentang penunjukan penasihat khusus atas penemuan dokumen rahasia di kantor lama Biden dan di rumah Wilmington di tepi danau.

Selama pengumuman, Jaksa Agung Merrick Garland mengatakan bahwa dokumen ditemukan di Wilmington pada 20 Desember dan Kamis pagi.

Gedung Putih tidak secara terbuka mengakui dokumen yang ditemukan di Wilmington hingga Kamis pagi, meskipun presiden berbicara tentang dokumen rahasia yang ditemukan di gedung think tank D.C. pada konferensi pers Selasa di Mexico City.

Biden mengonfirmasi bahwa berkas dokumen rahasia kedua itu disimpan di garasi yang terkunci kepada wartawan.

Gedung Putih di bawah Biden telah lama menolak merilis catatan pengunjung Wilmington secara publik - meskipun presiden cenderung menghabiskan hampir setiap akhir pekan di rumah Delaware.

Ketika The New York Post mencoba untuk mendapatkan akses ke informasi tersebut menggunakan permintaan Freedom of Information Act, surat kabar tersebut diberitahu pada September oleh Secret Service bahwa 'tidak ada catatan responsif' yang ditemukan.

Rep. James Comer, yang baru saja mengambil alih Komite Pengawas DPR minggu lalu, mengatakan pada saat itu, “Klaim bahwa tidak ada catatan pengunjung untuk kediaman Presiden Biden di Delaware adalah omong kosong.”

Perwakilan Guy Reschenthaler, seorang Republikan Pennsylvania, mengenang bagaimana Biden melakukan kampanye 2020 dari rumah Wilmington, karena pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

“Biden bersembunyi di ruang bawah tanahnya selama kampanye 2020. Biden menyembunyikan dokumen rahasia di garasi. Apa lagi yang disembunyikan Biden di rumahnya?” Reschthaler men-tweet.

DAILY MAIL | THE NEW YORK POST