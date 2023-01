Tak Hanya Trump, Biden Ternyata Juga Menyimpan Dokumen Rahasia Negara

TEMPO.CO, JAKARTA--Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland telah menugaskan jaksa AS di Chicago untuk meninjau dokumen bertanda rahasia yang ditemukan di Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement di Washington, lembaga think thank yang didirikan Joe Biden sejak menjabat sebagai wakil presiden.

Baca juga: FBI Temukan Lebih dari 300 Dokumen Rahasia dari Rumah Trump di Florida

Hal ini diungkapkan dua sumber yang mengetahui penyelidikan tersebut mengatakan kepada CBS News. “Kira-kira 10 dokumen berasal dari kantor wakil presiden Presiden Biden,” kata sumber tersebut. CBS News juga mengetahui bahwa FBI juga terlibat dalam penyelidikan tersebut.

Garland menugaskan Pengacara AS untuk Distrik Utara Illinois John Lausch untuk mencari tahu bagaimana materi yang ditandai diklasifikasikan berakhir di Penn Biden Center. Peninjauan tersebut dianggap sebagai langkah awal, dan jaksa agung akan menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut diperlukan, termasuk kemungkinan menunjuk penasihat khusus.

Tinjauan Lauch akan memeriksa, sebagian, bagaimana dokumen-dokumen itu dibawa dari kantor wakil presiden Biden ke Penn Biden Center.

Materi tersebut diidentifikasi oleh pengacara pribadi Biden pada 2 November, tepat sebelum pemilihan sela, kata Richard Sauber, penasihat khusus presiden. Dokumen-dokumen itu ditemukan ketika pengacara pribadi Biden "sedang mengemasi file yang disimpan di lemari terkunci untuk bersiap mengosongkan ruang kantor di Penn Biden Center di Washington, D.C.," kata Sauber dalam sebuah pernyataan kepada CBS News.

Dokumen-dokumen itu disimpan dalam folder yang berada di dalam kotak dengan kertas-kertas lain yang tidak diklasifikasikan, kata sumber itu. Sumber itu tidak mengungkapkan isi dokumen maupun tingkat klasifikasinya. Sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CBS News bahwa dokumen tersebut tidak mengandung rahasia nuklir.

Sauber juga mengatakan bahwa pada hari yang sama materi ditemukan, 2 November, kantor penasihat Gedung Putih memberi tahu Arsip Nasional, yang mengambil materi keesokan paginya.

"Penemuan dokumen-dokumen ini dilakukan oleh pengacara Presiden," kata Sauber. "Dokumen-dokumen itu bukan subjek dari permintaan atau penyelidikan sebelumnya oleh Arsip. Sejak penemuan itu, pengacara pribadi Presiden telah bekerja sama dengan Arsip dan Departemen Kehakiman dalam proses untuk memastikan bahwa setiap catatan Pemerintahan Obama-Biden disimpan dengan benar. kepemilikan Arsip.”

Sebuah sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan perwakilan dari Arsip Nasional kemudian memberi tahu Departemen Hukum.

Penn Biden Center adalah wadah pemikir sekitar satu mil dari Gedung Putih, di Washington, D.C., yang berafiliasi dengan University of Pennsylvania dan dinamai sesuai nama wakil presiden yang sedang menjabat.

Undang-Undang Catatan Presiden mewajibkan semua dokumen presiden dan wakil presiden diserahkan ke Arsip Nasional. Ada protokol khusus untuk menjaga keamanan informasi rahasia.

Biden mengetahui tentang keberadaan dokumen tersebut ketika pengacaranya melaporkannya ke kantor penasihat Gedung Putih pada November. Seorang sumber yang akrab mengatakan presiden tidak mengetahui isinya. Dokumen-dokumen itu diyakini saat ini disimpan di lokasi yang aman di Washington.

Penn Biden Center dan University of Pennsylvania tidak menanggapi permintaan komentar. Arsip Nasional menolak berkomentar. Pengacara yang ditugaskan untuk mengawasi catatan wakil presiden Biden, Robert Lenhard, James Garland dan Dana Remus, tidak membalas pesan suara dan email yang meminta komentar. Departemen Kehakiman dan FBI menolak berkomentar.

Mantan Presiden Donald Trump mengomentari kisah ini di CBS News Senin malam, bertanya di aplikasi Truth Social miliknya, "Kapan FBI akan menggerebek banyak rumah Joe Biden, bahkan mungkin Gedung Putih? Dokumen-dokumen ini jelas tidak dideklasifikasi." Trump menyinggung penggeledahan FBI di kediamaan miliknya di Mar-a-Lago, Florida.

Kasus Penn Biden Center ini memiliki kesamaan dengan pengejaran catatan presiden Donald Trump oleh Departemen Kehakiman - tetapi ruang lingkup dan skalanya berbeda secara material. Pada Agustus, FBI mengeluarkan surat perintah penggeledahan di Mar-a-Lago yang menghasilkan temuan ratusan dokumen bertanda rahasia.

Pencarian yang belum pernah terjadi sebelumnya itu terjadi setelah lebih dari satu tahun perselisihan antara perwakilan Trump, Arsip Nasional, dan Departemen Kehakiman.

Surat perintah penggeledahan dicari dan dieksekusi pada Agustus setelah beberapa upaya yang gagal oleh pemerintah federal untuk mengambil apa yang dianggapnya sebagai dokumen sensitif di kediaman pribadi mantan presiden yang seharusnya diserahkan ke Arsip berdasarkan undang-undang.

Dokumen rahasia di Mar-a-Lago berisi, antara lain, rahasia tentang kemampuan nuklir dan korespondensi antara Trump dan diktator Korea Utara Kim Jong-un.

Gelombang awal 15 kotak dikembalikan pada Januari 2022, tetapi pejabat Arsip yakin beberapa catatan masih belum ditemukan, mendorong badan tersebut untuk merujuk masalah tersebut ke Departemen Kehakiman pada Februari 2022. Investigasi Trump sekarang berada di bawah kendali penasihat khusus yang baru ditunjuk, Jack Smith.

Baca juga: FBI Temukan Dokumen Sangat Rahasia dari Rumah Trump di Mar-a-Lago



CBS NEWS