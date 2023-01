Hillary Clinton Dapat Pekerjaan Baru Jadi Profesor di Universitas Kolombia

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mendapat pekerjaan baru. Dia direkrut menjadi seorang profesor di Universitas Kolombia di New York dan akan mengajar mahasiwa – mahasiswi untuk mata kuliah hubungan masyarakat (Humas) dan politik dunia, di mana subjek ini sesuai dengan perjalanan karir Clinton.

Clinton tercatat pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat, namun gagal. Presiden Universitas Kolombia Lee C. Bollinger mengumumkan soal diterimanya Clinton di kampus tersebut pada Kamis, 5 Januari 2023, dengan menyebut mantan politikus teresbut akan ditunjuk sebagai profesor bidang praktik di School of International and Public Affairs, Universitas Kolombia. Clinton akan mulai mengajar Februari 2023.

“Dia (Clinton) akan mengajar sejumlah mata kuliah khususnya yang fokus pada politik global dan kebijakan serta mendukung para pemimpin perempuan,” kata Bollinger.

Baca juga: Alasan Hillary Clinton Memilih Pakai Setelan Celana dan Tinggalkan Rok

Columbia's commitment to educating the next generation of policy leaders—and helping to address some of the world's most pressing challenges—resonates personally with me. Thrilled to join this community. https://t.co/MweRONBKsX