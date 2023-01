TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) gagal memilih ketua untuk pertama kali dalam satu abad.

Seperti dilansir The New York Post pada Selasa, pemimpin Partai Republik AS Kevin McCarthy gagal mencapai jumlah suara yang diperlukan untuk menggantikan Nancy Pelosi sebagai Ketua. Ini terjadi pada pemungutan suara pertama, sehingga DPR harus kembali menggelar pemungutan suara kedua untuk pertama kalinya dalam satu abad.

Kevin McCarthy menjadi pemimpin partai mayoritas pertama dalam satu abad yang gagal menjadi pembicara pada pemungutan suara pertama. McCarthy menyaksikan sembilan belas anggota Republikan memilih orang lain selain dia untuk Ketua DPR pada pemungutan suara awal Selasa.

Pemungutan suara berlangsung sengit karena Republik hanya memimpin sembilan suara lebih banyak dibandingkan Demokrat dalam DPR kali ini. Meski didukung mayoritas Republik, McCarthy gagal mengamankan seluruh suara untuk memenangkan kursi Ketua.

Di antara mereka, 10 anggota Republikan memilih Andy Biggs yakni Biggs sendiri, Dan Bishop dari North Carolina, Andrew Clyde dari Georgia, Eli Crane dari Arizona, Matt Gaetz dari Florida, Bob Good dari Virginia, Paul Gosar dari Arizona, Ralph Norman dari Carolina Selatan, Scott Perry dari Pennsylvania dan Matt Rosendale dari Montana, menurut The New York Post.

Sementara itu, enam anggota lainnya, Lauren Boebert dari Colorado, Mike Cloud dari Texas, Anna Paulina Luna dari Florida, Mary Miller dari Illinois, Andy Ogles dari Tennessee dan Keith Self dari Texas, memilih Jim Jordan.

Perwakilan terpilih Josh Breechen dari Oklahoma mendukung Jim Banks dari Indiana dan Andy Harris memilih Lee Zeldin yang didukung Maryland. Perwakilan terpilih Chip Roy dari Texas memberikan suaranya untuk rekannya Byron Donalds dari Florida.

Ketua DPR Nancy Pelosi terpilih dengan 216 suara pada 2021.

Sedangkan seluruh 212 anggota Demokrat di majelis kompak mendukung Perwakilan Brooklyn dan Queens, Hakeem Jeffries. Ia pemimpin kulit hitam pertama dari salah satu partai di DPR, The New York Post melaporkan.

McCarthy sendiri mendapat 203 suara, dan para pendukungnya mengisyaratkan kesediaan untuk melalui banyak pemungutan suara untuk memastikan dia menjadi ketua. McCarthy secara teknis tidak membutuhkan 218 suara untuk menjadi ketua.

Setelah hasil tersebut, McCarthy mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak terkejut dengan pemungutan suara pertama dan mengkritik lawan-lawannya. "Apa yang kami lakukan di sini sekarang adalah kami mendapatkan sejumlah anggota yang mencoba memperjuangkan barang-barang pribadi mereka alih-alih berjuang untuk negara," kata McCarthy, menyinggung upaya untuk mendapatkan konsesi darinya, The Washington Post melaporkan.

Pemungutan suara kedua untuk ketua akan kembali dimulai, dan DPR akan berlanjut melalui kemungkinan beberapa pemungutan suara sampai ketua terpilih.

