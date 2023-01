Rusia Salahkan Ponsel, 89 Tentaranya Tewas Akibat Diserang Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan 89 jumlah personel militernya yang tewas dalam serangan roket Ukraina baru-baru ini di sebuah sekolah yang menampung tentara di Makiivka, Donetsk. Jumlah korban tewas bertambah dari angka yang diklaim Rusia sebelumnya yaitu 63 orang. Menurut Rusia, serangan itu diakibatkan oleh penggunaan ponsel secara ilegal oleh pasukannya.

Jumlah korban tewas itu sangat banyak dibandingkan sebelumnya yang diakui oleh Moskow sejak perang Rusia Ukraina dimulai pada Februari 2022 . “Jumlah rekan kami yang tewas telah mencapai 89 orang,” kata Letnan Jenderal Sergey Sevryukov dalam pernyataan video yang dirilis oleh kementerian pertahanan Rusia pada Rabu pagi, 4 Januari 2023.

Korban tewas bertambah setelah mayat tambahan ditemukan di bawah reruntuhan di kota Makiivka. Ia menambahkan penggunaan ponsel oleh tentara Rusia adalah penyebab serangan itu. “Sudah jelas bahwa alasan utama dari apa yang terjadi adalah pengaktifan dan penggunaan besar-besaran telepon seluler oleh personel ponsel di zona jangkauan senjata musuh. Itu bertentangan dengan larangan,” kata Sevryukov. “Faktor ini memungkinkan musuh untuk melacak dan menentukan koordinat lokasi tentara untuk serangan rudal.”

Strategi Militer Rusia Dipertanyakan

Serangan dahsyat terhadap sebuah sekolah kejuruan yang diubah menjadi markas militer telah memicu kemarahan di kalangan nasionalis Rusia. Sejumlah legislator kembali mempertanyakan strategi militer para komandan Moskow di Ukraina.

Dalam sebuah postingan di aplikasi perpesanan Telegram, Igor Girkin, mantan petugas Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB), mengatakan bahwa amunisi dan peralatan militer telah disimpan di gedung yang menampung pasukan tersebut. Tentara Rusia, berkontribusi pada kuatnya ledakan akibat serangan Ukraina itu. Girkin menyalahkan para jenderal Rusia yang tidak bisa dilatih atas kekalahan tersebut.

Kemarahan di media sosial ditujukan kepada komandan militer Rusia dibandingkan Presiden Vladimir Putin. Institute for the Study of War mengatakan bahwa blogger militer pro-Rusia telah mengabaikan penjelasan ponsel sebagai kebohongan. Komando Rusia dinilai lalai secara kriminal karena gagal membubarkan pasukannya.

“Kegagalan militer yang begitu besar akan terus memperumit upaya Putin untuk menenangkan komunitas pro-perang Rusia dan mempertahankan narasi dominan di ruang informasi domestik,” kata institut tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak menyebutkan serangan itu dalam pidato videonya pada Selasa, 3 Januari 2023. Dia hanya mengatakan Rusia akan melancarkan serangan besar-besaran.

“Kami tidak ragu bahwa penguasa Rusia saat ini akan membuang semua yang tersisa dan semua orang yang dapat mereka kumpulkan untuk mencoba mengubah gelombang perang dan setidaknya menunda kekalahan mereka,” kata Zelensky.

“Kita harus menggagalkan skenario Rusia ini. Kami sedang mempersiapkan. Teroris harus kalah. Setiap upaya ofensif baru, mereka harus gagal,” ujarnya.

AL JAZEERA | REUTERS