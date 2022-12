Pelopor Penyiar Wanita Barbara Walters Meninggal dalam Usia 93 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Barbara Walters, salah satu pembawa acara wanita pertama di siaran berita malam televisi Amerika Serikat dan pewawancara paling terkemuka, meninggal Jumat, 30 Desember 2022, pada usia 93 tahun, kata ABC News.

Walters, yang menciptakan acara bincang-bincang wanita ABC populer "The View" pada 1997, meninggal di rumahnya di New York, kata Robert Iger, kepala eksekutif perusahaan induk ABC, The Walt Disney Co.

"Barbara adalah legenda sejati, pelopor tidak hanya bagi perempuan dalam jurnalisme, tetapi juga bagi jurnalisme itu sendiri," tulis Iger, yang tidak menyebutkan sebab kematian Walters.

Dalam karir penyiaran selama lima dekade, Walters mewawancarai berbagai pemimpin dunia, termasuk Fidel Castro dari Kuba, Margaret Thatcher dari Inggris, penguasa Libya Moammar Gadhafi, penguasa Irak Saddam Hussein, presiden Rusia Boris Yeltsin dan Vladimir Putin, dan setiap presiden dan ibu negara AS sejak Richard dan Pat Nixon.

"Saya tidak pernah menyangka akan memiliki kehidupan seperti ini," kata Walters dalam wawancara dengan Chicago Tribune pada 2004. "Saya telah bertemu semua orang di dunia. Saya mungkin telah bertemu lebih banyak orang, lebih banyak kepala negara, lebih banyak orang penting, bahkan hampir semua presiden mana pun, karena mereka hanya memiliki delapan tahun."

Namun Walters juga dikritik karena terlalu sering mengajukan softball question atau pertanyaan gampang dijawab dan dia juga ketika wawancara tahun 1981 saat bertanya kepada aktris Hollywood Katharine Hepburn, dia ingin jadi pohon seperti apa.

Walters mengatakan, dia bertanya itu karena Hepburn pertama kali membandingkan dirinya dengan sebatang pohon.

Dia mengklaim tahu bagaimana mengajukan pertanyaan sulit. "Saya bertanya kepada Yeltsin apakah dia minum terlalu banyak, dan saya bertanya kepada Putin apakah dia membunuh seseorang," kata Walters kepada New York Times pada 2013. Keduanya menjawab tidak.

Wawancara selebriti juga merupakan bagian penting dari repertoar Walters, dan selama 29 tahun dia menjadi pembawa acara program wawancara pra-Oscar yang menampilkan nominator Academy Award. Dia juga memiliki acara tahunan "orang paling menarik" tetapi menghentikannya ketika dia merasa bosan dengan wawancara selebriti.

Dimusuhi Penyiar Pria

Walters mencapai puncak bidangnya meskipun kesulitan mengucapkan R - sifat yang membuatnya menjadi sasaran peniruan "Bawa WaWa" oleh Gilda Radner pada acara komedi sketsa "Saturday Night Live" pada 1970-an. Walters mengatakan olok-olok itu mengganggunya, sampai putrinya menyuruhnya untuk santai.

Walters lahir di Boston. Ayahnya, Lou Walters, bekerja di bisnis pertunjukan sebagai pemilik klub malam dan agen pemesanan, dan dikreditkan dengan menemukan bakat seperti komedian Fred Allen dan aktor Jack Haley, yang kelak memainkan Tin Man dalam film klasik "The Wizard of Oz."

Setelah lulus dari Sarah Lawrence College, dia bekerja di bidang hubungan masyarakat sebelum bergabung dengan acara "Today" NBC sebagai penulis dan produser segmen pada 1961. Dia mulai mendapatkan waktu tayang utama dengan cerita fitur - seperti laporan tentang sehari menjadi kelinci Playboy - dan menjadi program reguler.

Presiden Ronald Reagan Nancy Reagan dalam wawancara dengan with Barbara Walters, 25 Februari 1986. (Dok.White House)

Saat itulah dia mulai menghadapi perlawanan. Pembawa acara "Today", Frank McGee membenci kehadirannya dan mencoba membatasi perannya di acara itu.

Setelah 13 tahun di "Today", Walters diberi gaji tahunan sebesar $1 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk pindah ke jaringan saingan ABC pada 1976 dan membuat sejarah sebagai pembawa berita wanita pertama di siaran berita malam AS. Pasangannya, Harry Reasoner, meremehkannya bahkan ketika mereka sedang mengudara.

"Kedua pria ini sangat brutal bagi saya dan itu tidak menyenangkan," kata Walters kepada San Francisco Examiner. "Untuk waktu yang lama, saya tidak dapat berbicara tentang waktu itu tanpa air mata berlinang. Sangat mengerikan berjalan ke studio itu setiap hari di mana tidak ada yang mau berbicara dengan saya."

Setelah perjalanannya yang tidak menyenangkan di "ABC Evening News" berakhir pada 1978, Walters memantapkan dirinya di acara majalah berita prime-time jaringan "20/20" dan bertahan dengan program tersebut selama 25 tahun. Diwawancarai oleh Walters pada "20/20" atau pada berbagai acara spesialnya menjadi suatu pembedaan - dan jaminan terkenal - bagi nara sumbernya.

Pada tahun 1977, dia melakukan wawancara bersama dengan Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin sebelum mereka berdamai.

Walters menjadi begitu menonjol sehingga kualitas bintangnya terkadang membayangi orang-orang yang dia tanyai. The New York Times menyebutnya "bisa dibilang tokoh televisi paling terkenal di Amerika" tetapi juga mengamati bahwa "yang paling kita ingat tentang wawancara Barbara Walters adalah Barbara Walters."

Kritikus terkadang menganggapnya menjengkelkan, tetapi dia juga bisa blak-blakan, seperti bertanya kepada Martha Stewart, guru gaya hidup yang masuk penjara dalam kasus perdagangan saham orang dalam, "Martha, mengapa begitu banyak orang membencimu?"

Pada 1997, Walters meluncurkan "The View" di ABC, acara diskusi meja bundar yang populer untuk wanita yang terkadang terbelah oleh perselisihan dengan pembawa acara bersama Star Jones dan Rosie O'Donnell. Dia membuat penampilan terakhirnya sebagai pembawa acara bersama pada tahun 2014 tetapi tetap menjadi produser eksekutif dari program tersebut dan sesekali melakukan wawancara dalam acara spesial untuk ABC News.

Tiga pernikahan Walters - dengan pengusaha Robert Katz, produser teater Lee Guber dan eksekutif televisi Merv Adelson - berakhir dengan perceraian. Dia juga memiliki pacar terkenal seperti Alan Greenspan, mantan kepala Federal Reserve, dan John Warner, yang kemudian menjadi senator dari Virginia.

Kehidupan cintanya menjadi berita utama pada tahun 2008 ketika otobiografinya, "Audition: A Memoir" mengungkapkan perselingkuhannya dengan Edward Brooke dari Massachusetts yang saat itu menikah, senator kulit hitam pertama sejak Rekonstruksi pasca-Perang Sipil.

Walters menjalani operasi jantung pada 2010, yang menyediakan materi untuk acara khusus ABC di mana dia dan mantan Presiden Bill Clinton, aktor Robin Williams dan pasien bedah jantung terkenal lainnya mendiskusikan kondisi mereka.

Dia mendapatkan 12 Emmy Awards, 11 di antaranya di ABC News, kata jaringan itu.