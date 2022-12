Ada 27 Kematian di Amerika Akibat Badai Musim Dingin

TEMPO.CO, Jakarta - Badai musim dingin yang menyapu hampir seluruh wilayah Amerika Serikat pada Sabtu, 24 Desember 2022, bukan hanya menggangu perjalanan liburan dan membuat sekitar sekitar 1,7 juta rumah tanpa listrik, namun juga membuat jatuhnya korban jiwa. Setidaknya 16 orang tewas akibat suhu minus, bahkan di sejumlah wilayah ada yang -45C.

Para ahli prakiraan cuaca menggambarkan badai musim dingin ini sebagai ledakan topan yang disebabkan oleh benturan udara hangat, udara lembab dari selatan dengan udara dingin dan kering utara.

-45C ‘bomb cyclone’ sweeps US leaving millions without power.

A powerful winter storm claims at least 19 lives across the US as temperatures plunge,

Power cuts and travel misery in the US and Canada amid freezing winter storm, thousands of canceled flights. pic.twitter.com/A8hYvxXJIU