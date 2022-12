DPR Amerika Akan Putuskan Nasib RUU Anggaran Pengeluaran Rp 28 Ribu Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - DPR Amerika Serikat pada Jumat, 23 Desember 2022, waktu setempat akan melakukan pemungutan suara untuk memutuskan RUU pendanaan dari Pemerintah Amerika Serikat senilai US$ 1,66 triliun (Rp28.879 trilun), yang di antaranya untuk pertahanan Ukraina, membatasi aplikasi TikTok milik Cina dan mereformasi sertifikasi pemilihan presiden.

Anggota majelis rendah Amerika Serikat tidak akan ikut memberikan suara karena akan bertugas melakukan beberapa tindakan legislatif terakhir untuk mengesahkannya.

"Segera setelah kami mendapatkan dokumen itu... kami akan memprosesnya secepat mungkin," kata Steny Hoyer, anggota DPR Amerika dari Partai Demokrat, dua jam setelah Senat mengesahkan langkah yang mendanai pemerintah hingga 30 September 2023.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy berpidato pada pertemuan bersama Kongres AS di House Chamber of U.S. Capitol di Washington, AS, 22 Desember 2022. Volodymyr Zelenskiy mengatakan kepada Kongres AS pada hari Rabu bahwa bantuan puluhan miliar dolar yang telah disetujui untuk membantunya melawan invasi Rusia bukanlah amal, tetapi investasi dalam keamanan global. REUTERS/Evelyn Hockstein

RUU tersebut, yang meningkatkan pendanaan tahunan dari sekitar US$1,5 triliun, sehingga bisa memberi Ukraina bantuan perang sebesar US$44,9 miliar (Rp 700 triliun) dan melarang penggunaan aplikasi media sosial TikTok milik Cina pada perangkat pemerintah federal.

Ketua Komite Alokasi Senat dari Partai Republik, Richard Shelby, mengatakan RUU setebal 4.155 halaman itu, memuat banyak hal bagus di dalamnya.

RUU anggaran pengeluaran, yang sebagian besar politikus Partai Republik menentangnya, diharapkan segera disahkan DPR Amerika Serikat, yang sekarang dipimpin Partai Demokrat. Politikus Partai Republik mengkritik paket meningkatkan anggaran pengeluaran tanpa menangani hal-hal yang prioritas, contohnya mengamankan perbatasan Amerika Serikat - Meksiko. Anggota DPR dari Partai Republik ingin menunda negosiasi RUU anggran pengelaran itu setahun penuh atau hingga awal tahun depan, setelah mereka mendapatkan suara mayoritas.

