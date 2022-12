Elon Musk Bikin Survei Haruskah Dia Mundur Jadi CEO Twitter

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Twitter Elon Musk pada Minggu, 18 Desember 2022, melakukan sebuah survei yang diunggahnya melalui media sosialnya. Survei itu bertanya apakah dia harus mengundurkan diri sebagai Kepala Twitter.

Jajak pendapat itu, rencananya akan ditutup pada Senin, 19 Desember 2022, sekitar pukul 11.20 waktu setempat. Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia, tidak mengungkap kapan dia akan mengundurkan diri dari jabatan CEO Twitter jika hasil jajak pendapat memintanya melepaskan jabatan itu.

“Tidak ada penerus,” kata Musk menjawab pertanyaan seorang user yang bertanya kemungkinan pengganti jabatan CEO.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.