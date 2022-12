Drone Rusia Ternyata Sebagian Komponennya Berasal dari AS

TEMPO.CO, Jakarta - Rusia banyak mengandalkan drone untuk menyerang Ukraina. Selama ini, muncul kecurigaan Iran menjadi pemasok utama pesawat takj berawak itu. Namun investigasi yang dilakukan Reuters dan media Rusia iStories bekerja sama dengan Royal United Services Institute London, menemukan jalur logistik yang menjangkau seluruh dunia dan berakhir di jalur produksi Orlan, Pusat Teknologi Khusus di Petersburg, Rusia.

Ratusan drone Rusia itu berasal dari rantai pasokan elastis mulai dari sebuah kantor kumuh di atas pasar Hong Kong sampai sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Florida.

Berdasarkan pengajuan bea cukai Rusia dan catatan bank, penyelidikan menandai rute pasokan berasal dari teknologi Amerika. Pusat Teknologi Khusus, yang pernah membuat berbagai gadget pengawasan untuk pemerintah Rusia dan sekarang berfokus pada drone untuk militer, pertama kali menjadi sasaran sanksi AS setelah mantan Presiden Barack Obama mengatakan, perusahaan itu bekerja sama dengan intelijen militer Rusia untuk mencoba mempengaruhi pemilihan presiden AS 2016.

Sanksi, yang mulai berlaku pada 2017, melarang warga negara, penduduk atau perusahaan AS untuk memasok apa pun yang mungkin berakhir di Pusat Teknologi Khusus. Pada bulan Maret tahun ini, pemerintah AS memperketat pembatasan tersebut dengan memblokir semua penjualan produk Amerika apa pun untuk pengguna akhir militer mana pun, dan secara efektif memblokir semua penjualan barang-barang berteknologi tinggi ke Rusia seperti microchip, peralatan komunikasi dan navigasi.

Namun semua langkah itu tidak berhasil menghentikan produksi drone Orlan.

Pusat Teknologi Khusus tidak menanggapi permintaan komentar tertulis. Tetapi seorang ilmuwan top, yang juga merupakan pemegang saham utama, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Reuters bahwa perusahaan sedang mengalami "permintaan tinggi" untuk drone.

Kementerian Pertahanan Rusia tidak menanggapi pertanyaan dari Reuters tentang dampak sanksi dan hubungannya dengan Pusat Teknologi Khusus.

Departemen Perdagangan AS, yang memberlakukan kontrol pada ekspor teknologi AS, tidak mau mengomentari tentang Pusat Teknologi Khusus, atau komponen AS yang memasok program pesawat tak berawak Rusia.

Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, juru bicara Perdagangan mengatakan departemen tidak dapat mengomentari ada atau tidaknya investigasi. "Kami tidak akan ragu untuk menggunakan semua alat yang kami miliki untuk menghalangi upaya mereka yang berusaha mendukung mesin perang Putin."

Di antara pemasok terpenting untuk program drone Rusia adalah eksportir yang berbasis di Hong Kong, Asia Pacific Links Ltd, yang menurut catatan bea cukai dan keuangan Rusia, memasok suku cadang jutaan dolar, meskipun tidak pernah secara langsung. Banyak bagiannya adalah microchip dari pabrikan AS.

Ekspor Asia Pasifik ke Rusia sebagian besar dikirim ke satu importir di St. Petersburg yang memiliki hubungan dekat dengan Pusat Teknologi Khusus, menurut catatan bea cukai tersebut. Perusahaan impor, SMT iLogic, berbagi alamat dengan pembuat drone dan memiliki banyak koneksi lainnya.

Pemilik Asia Pacific Links Ltd, Anton Trofimov, adalah seorang ekspatriat Rusia yang lulus dari universitas China dan memiliki kepentingan bisnis lain di China serta sebuah perusahaan di Toronto, Kanada, menurut profil LinkedIn-nya dan dokumen perusahaan lainnya.

Menurut catatan publik, Trofimov adalah penduduk di kawasan sederhana di Toronto. Dia tidak menanggapi pertanyaan yang dikirim melalui email dan LinkedIn. Seorang wanita yang membukakan pintu mengidentifikasi dirinya sebagai istri Trofimov dan mengatakan dia akan menyampaikan pesan kepadanya untuk menghubungi Reuters.

Berikutnya: Pemasok berkantor di kawasan kumuh Hong Kong