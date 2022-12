Uni Eropa dan ASEAN Serukan Hormati Kedaulatan Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - KTT ASEAN - Uni Eropa di Brussel pada Rabu, 14 Desember 2022, menelurkan deklarasi bersama yang salah satunya menyatakan penghormatan terhadap kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina. Kedua organisasi itu, juga menyepakati perlunya peningkatan hubungan ekonomi.

Dalam komunikenya, Uni Eropa dan ASEAN menggemakan deklarasi G20 di Bali pada bulan lalu yang menyatakan, sebagian besar anggota mengutuk perang Rusia di Ukraina dan mengakui dampak kesengsaraan yang ditimbulkannya bagi umat manusia, seperti tercantum dalam resolusi yang dikeluarkan PBB.

“Ada pandangan lain dan penilaian berbeda terhadap situasi dan sanksi. Kami terus menegaskan kembali agar semua negara menghormati kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah Ukraina," demikian pernyataan Uni Eropa-ASEAN.

Singapura memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Sementara Laos, Thailand, dan Vietnam abstain dalam pemungutan suara PBB pada Oktober 2022 untuk mengutuk pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia. Uni Eropa merupakan sekutu dekat Barat, yang mengecam keras invasi Rusia.

Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menyampaikan seruan untuk menghentikan perang di Ukraina, termasuk saat KTT G20, walau tidak secara eksplisit mengutuk Rusia atas serangan terhadap negara tetangganya. Jokowi bahkan kunjungan kerja ke Kyiv dan Moskow.untuk menjalankan misi damai.

Mengenai masalah politik dan keamanan lainnya, ASEAN dan Uni Eropa dalam pernyataannya menekankan pentingnya perdamaian di Laut China Selatan dan mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang kudeta militer pada Februari 2021 di Myanmar. Kedua blok juga memberikan perhatian serius mengenai ketidakstabilan di Semenanjung Korea.

"Kami mendesak DPRK (Korea Utara) untuk menghentikan peluncuran ini dan menahan diri dari uji coba nuklir. Dalam hal ini, kami menekankan pentingnya upaya untuk meredakan ketegangan dan melanjutkan dialog damai di antara semua pihak terkait untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea yang telah didenuklirisasi," tulis deklarasi tersebut.

Sepakat Pererat Hubungan Ekonomi

Sebanyak 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa dan sembilan dari 10 kepala negara ASEAN diundang ke Brussel untuk memperingati 45 tahun hubungan diplomatik ASEAN - Uni Eropa. Myanmar yang sedang dikuasai militer tidak di undang.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengumumkan komitmen dana publik sebesar 10 miliar euro atau sekitar Rp 166 triliun hingga 2027 untuk investasi dalam proyek-proyek di ASEAN, seperti proyek hijau dan konektivitas. Para pemimpin Uni Eropa dan ASEAN membahas potensi kerja sama mendatang, termasuk perdagangan, transisi hijau dan digital, serta kesehatan. Kedua organisasi juga telah menandatangani kesepakatan untuk memungkinkan maskapai di kedua kawasan memperluas layanan dengan lebih mudah.

Brussel ingin memperluas hubungan perdagangannya di luar perjanjian perdagangan bebasnya dengan Singapura dan Vietnam, juga negosiasi dengan Indonesia. Bagi masing-masing, Uni Eropa dan ASEAN adalah mitra dagang terbesar ketiga.

KTT kemarin adalah pertemuan puncak pertama antara mereka dalam sejarah kedua kelompok regional tersebut. Von der Leyen dan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen keduanya mengatakan tujuan akhir adalah perjanjian perdagangan bebas antar wilayah.

"Kami berkomitmen untuk mengembangkan Kemitraan Strategis UE-ASEAN yang didasarkan pada hukum internasional, kepentingan bersama, dan kerja sama yang saling menguntungkan dalam isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan prinsip kesetaraan," kata kedua blok dalam pernyataan bersama.

Di KTT Brussel, Presiden Jokowi yang akan menjadi Ketua ASEAN tahun depan, merupakan satu dari enam pemimpin yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan. “Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours," katanya.

