Warga Belgia Divonis Hukuman 28 Tahun Penjara oleh Iran

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang Iran menjatuhkan hukuman 28 tahun penjara kepada Olivier Vandecasteele, relawan asal Belgia. Vonis ini dipublikasi oleh juru bicara keluarga Vandecasteele pada Rabu, 14 Desember 2022.

Vandecasteele, 41 tahun, ditangkap di Iran pada akhir Februari 2022. Dia diketahui pernah pula ditahan di penjara Evin yang terkenal di Teheran atas dugaan melakukan aktivitas mata-mata.

