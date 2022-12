AS Diam-diam Modifikasi Roket HIMARS, Cegah Ukraina Serang Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat memodifikasi sistem roket canggih yang dikirim ke Ukraina. Tujuannya agar senjata tersebut tidak ditembakkan oleh Ukraina ke Rusia dan meningkatkan perang.

Sejak Juni, AS telah memasok Ukraina dengan 20 Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS). Namun senjata tersebut dimodifikasi secara unik sehingga tidak dapat menembakkan rudal jarak jauh, menurut pejabat AS kepada The Wall Street Journal yang dikutip dari The Hill, Rabu, 7 Desember 2022. The Hill telah menghubungi Pentagon untuk memberikan komentar namun belum direspon.

HIMARS adalah kendaraan beroda yang dilengkapi dengan sistem roket yang dipasang di bagian belakang. Selain HIMARS, AS telah memasok Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) dengan jangkauan 50 mil. Senjata ini telah digunakan untuk menyerang depot amunisi dan pusat komando Rusia di Ukraina.

Saat mengirimkan HIMARS dan amunisi ke Ukraina pada akhir Mei lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan senjata itu hanya akan digunakan untuk pertahanan. "Pemerintah tidak akan mengirim sistem roket ke Ukraina yang menyerang ke Rusia," katanya.

Presiden Ukraina Voldymyr Zelensky juga berjanji pada saat itu untuk tidak menggunakan sistem rudal untuk menyerang sasaran di dalam Rusia. AS menolak mengirimkan roket Sistem Rudal Taktis Angkatan Darat (ATMS), rudal permukaan-ke-permukaan yang dapat mencapai target hingga 186 mil jauhnya. Para pejabat mengutip kekhawatiran serupa tentang target serangan Ukraina di Rusia.

Kyiv telah meminta roket ATMS selama berbulan-bulan, menekankan sistem rudal hanya akan digunakan untuk menyerang sasaran di Ukraina. Washington sejauh ini menolak seruan dari para senator untuk mengirim drone Grey Eagle MQ-1C yang sangat canggih ke Ukraina karena khawatir mereka dapat menyerang sasaran di Rusia dan ditemukan oleh pasukan Rusia.

Moskow, telah berulang kali menegur AS karena mempersenjatai Ukraina. Moskow juga memperingatkan Washington agar tidak mengirimkan persenjataan yang lebih canggih ke Ukraina.

Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan sebelumnya bahwa AS akan melewati garis merah dan menjadi pihak dalam konflik, jika mengirim rudal jarak jauh ke Kyiv.

Washington telah menyediakan miliaran dolar untuk Ukraina sejak perang dimulai. Persenjataan Kyiv makin canggih seiring dengan berlanjutnya konflik, mulai dari rudal anti-tank Javelin hingga drone Switchblade dan HIMARS.

THE HILL