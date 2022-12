Luhut Binsar Pandjaitan Dorong Kerja Sama antar Negara Pulau di Forum AIS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Net Zero Summit and B20 Investment Forum Opening Ceremony yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) pada Jumat, 11 November 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center , Kawasan ITDC, Bali. Istimewa.

TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Archipelagic and Island States Forum (AIS) yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 5-6 Desember 2022, menyoroti pentingnya kerja sama negara pulau dan kepulauan. Forum AIS yang diikuti oleh 46 negara pulau dan kepulauan itu mendiskusikan tantangan dan permasalahan khususnya pada sektor pembangunan kelautan.

Kepulauan Widi dilelang dalam situs asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika.

Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

Luhut Sebut Kill or to be Killed Soal Investasi, Jadi Ingat Lagu Muse Begini Liriknya

Ungkapan kill or to be killed oleh Luhut saat pemaparan kondisi investasi di Indonesia mengingatkan pada lirik lagu grup musik asal Inggris, Muse.

Baca Selengkapnya