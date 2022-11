Amerika Serikat Lawan Iran di Piala Dunia 2022, Banyak Meme Lucu Tersebar di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Piala Dunia 2022 pada Selasa, 29 November 2022 menampilkan pertandingan Amerika Serikat melawan Iran. Pertandingan ini disebut blockbuster karena Amerika Serikat dianggap siap menghadapi Iran dengan taruhan tinggi.

Kedua tim saat berita ini ditulis, hanya terpaut masing-masing satu poin di posisi kedua dan ketiga. Pemenang pertandingan ini, akan melaju ke babak sistem gugur turnamen Piala Dunia 2022.

Pertandingan Amerika Serikat melawan Iran menjanjikan pertandingan yang menghibur karena taruhannya yang tinggi. Yang membuatnya semakin menarik adalah iklim politik antara kedua negara. Ketegangan politik antara kedua negara kembali dipicu setelah akun Twitter resmi tim sepak bola putra Amerika Serikat menampilkan bendera nasional Iran tanpa lambang Republik Islam Iran.

Guardian mewartakan federasi sepak bola Iran bereaksi atas hal itu dengan mendesak Amerika agar mematuhi aturan yang dilarang selama pertandingan Piala Dunia 2022 karena yang mereka lakukan itu menyinggung martabat Iran. Di tengah ketegangan yang meningkat antara kedua negara, beberapa penggemar sepak bola dengan lucu menyebut pertandingan Amerika Serikat melawan Iran sebagai pertandingan 'Piala Perang' (bukannya pertandingan Piala Dunia).

Pelatih tim nasional sepak bola Iran meyakinkan mereka sangat termotivasi untuk mengalahkan Amerika Serikat. Sejak Twitter tim nasional sepak bola putra Amerika Serikat bikin geger dengan mengibarkan bendera nasional Iran tanpa lambang Republik Islam Iran, pelatih tim nasional sepak bola Iran Carlos Queiroz telah menjelaskan apakah iklim politik memberi mereka motivasi ekstra untuk mengalahkan Amerika Serikat.

"Jika setelah 42 tahun dalam permainan ini sebagai pelatih saya masih percaya bahwa saya bisa memenangkan pertandingan dengan permainan mental tersebut, saya pikir saya tidak belajar apapun tentang permainan tersebut," kata Queiroz. Diyakini geger di media sosial tim sepak bola putra Amerika Serikat yang menampilkan bendera Iran tanpa lambang Republik Islam Iran merupakan bentuk dukungan pada gelombang demonstrasi di Iran terkait aturan berpakaian perempuan Iran.

