Serbia dan Kosovo Bikin Kesepakatan soal Pelat Nomor Kendaraan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah kesepakatan dicapai di Ibu Kota Brussels pada Rabu, 23 November 2022, yang diharapkan bisa meredakan ketegangan antara Serbia dan Kosovo. Sebelum menjadi negara merdeka, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia.

Kesepakatan itu dicapai setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat berusaha membujuk pemerintahan etnis Albania di Pristina agar membuang rencana mengubah paksa pelat nomot kendaraan Serbia.

“Kami mencapao kesepakatan !,” kata Komisi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang juga berterima kasih pada para negosiator dari Beograd dan Pristina karena mau menyetujui kebijakan demi meredam ketegangan lebih lanjut.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT