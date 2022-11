Menang Lawan Argentina di Piala Dunia 2022, Raja Salman Ajukan Libur Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Salman dari Arab Saudi mengajukan proposal agar Rabu, 23 November 2022, menjadi hari libur bagi semua pegawai dan pelajar. Hal ini buntut kemenangan tim nasional Kerajaan Arab Saudi memenangkan pertandingan Piala Dunia 2022 melawan Argentina.

Raja Salman menyetujui gagasan Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk merayakan kemenangan timnas atas Argentina dengan hari libur. Hari libur tersebut diperuntukkan bagi karyawan di semua sektor baik PNS maupun swasta dan berlaku bagi pelajar di semua jenjang pendidikan.

Seperti dilansir dari Al Arabiya, kemenangan Arab Saudi akan menghentikan sementara aktivitas bisnis pada Rabu, 23 November 2022. Pada Kamis, 24 November 2022, aktivitas akan kembali seperti biasa.

Arab Saudi mengalahkan Argentina selama pertandingan pertama di Piala Dunia 2022 Qatar pada Selasa, 22 November 2022. Kenangan itu dipuji oleh negara-negara Arab.

Salem al-Dawsari dari Arab Saudi mencetak gol di awal babak kedua sehingga membawa timnya unggul 2-1 dari Argentina. Kemenangan Arab Saudi dalam laga tersebut menghancurkan rekor kemenangan beruntun 36 pertandingan untuk tim Argentina.

Kehadiran timnas sepak bola Arab Saudi di Piala Dunia 2022 Qatar adalah yang keenam kalinya di turnamen sepak bola terbesar itu. Sedangkan Argentina sudah 18 kali tampil di kejuaraan Piala Dunia dan dua kali memenangkan turnamen itu, yakni pada 1978 dan 1986.

Para penggemar sepak bola dari Arab Saudi dan negara-negara Arab ramai berkomentar di media sosial untuk mengungkapkan kegembiraan mereka atas penampilan timnas Arab Saudi yang tidak terduga itu.

