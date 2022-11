Promo KFC di Jerman Menuai Kecaman

TEMPO.CO, Jakarta - KFC di Jerman meminta maaf karena memberi promo kepada pelanggan dalam rangka memperingati Kristallnacht, yakni peristiwa pembantaian oleh Nazi pada 1938 terhadap pemeluk Yahudi. Promo tersebut berupa penambahan keju pada ayam crispy yang dibeli konsumen.

“Kemarin [9 November], pemberitahuan otomatis dikirim ke pengguna aplikasi KFC di Jerman, di mana isi pesan itu tidak dievaluasi kembali. Hal ini tidak dapat diterima. Kami mohon maaf untuk ini, ” demikian keterangan KFC dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, 10 November 2022 seperti dilansir dari RT.com.

Menurut KFC, pemberitahuan itu buat secara semi-otomatis berdasarkan kalender yang mencantumkan hari libur dan hari peringatan lainnya.

“Dalam kasus khusus seperti ini, proses evaluasi internal kami tidak diikuti dengan benar,” jelas KFC. “Kami memahami dan menghormati keseriusan dan sejarah hari ini. Kami pun tetap berkomitmen pada kesetaraan, inklusi, dan rasa memiliki untuk semua.”

Wow, just wow! I am utterly speechless and repulsed! @kfc Germany puts out promotional campaign inviting customers to treat themselves on #Kristallnacht … with some “crispy chicken with tender cheese.”

You can’t make this up! pic.twitter.com/dvKTUvo3wv