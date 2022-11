Top 3 Dunia: Meta PHK Massal hingga Putin Diwakili Sosok Ini di G20

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia yaitu Meta Platform yang akan memecat 11 ribu karyawan menjadi berita yang paling banyak dibaca kemarin. Ini adalah PHK massal terbesar tahun ini karena perusahaan induk Facebppk berjuang melawan melonjaknya biaya.

Berita kedua top 3 dunia adalah Presiden Rusia Vladimir Putin tidak datang ke KTT G20 di Bali. Putin akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. Berita terakhir top 3 dunia adalah pertemuan Rusia dan Amerika Serikat yang akan membahas pakta pengurangan senjata nuklir. Berikut selengkapnya:

1. Meta Pecat 11 Ribu Karyawan, Berfokus ke Metaverse

Meta Platforms Inc menyatakan pada Rabu, 9 November 2022, bahwa mereka akan memangkas lebih dari 11 ribu atau 13 persen dari karyawannya. Ini merupakan salah satu pemutusan hubungan kerja (PHK) terbesar tahun ini karena perusahaan induk Facebook itu berjuang melawan melonjaknya biaya karena dorongan terjun ke metaverse di tengah pasar periklanan yang lemah.

Perusahaan tidak mengungkapkan biaya pasti untuk PHK itu, tetapi mengatakan angka itu termasuk dalam perkiraan pengeluaran 2022 yang diumumkan sebelumnya antara US$ 85 miliar dan US$ 87 miliar. Meta memiliki 87.314 karyawan pada akhir September lalu.

