Top 3 Dunia: Miliarder Elon Musk Akan Datang ke KTT G20 Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 9 November 2022, di urutan pertama berita tentang miliarder Elon Musk yang dikabarkan akan datang ke KTT G20 Bali pada bulan ini. Musk masuk dalam daftar tamu penting atau VVIP yang akan disambut khusus di acara tersebut.

Musk akan menggunakan pesawat pribadi ke Bali. Dia akan disambut dengan fasilitas khusus yang disiapkan di General Aviation Terminal.

Di urutan kedua top 3 dunia adalah berita tentang serangkaian kendala yang dihadapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika datang ke KTT G20 Bali. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengungkap Zelensky kemungkinan tak bisa datang secara langsung ke KTT G20 Bali karena situasi di Ukraina yang masih diinvasi.

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1.Elon Musk Jadi Tamu VVIP di G20 Bali, Pakai Jet Pribadi Disambut Khusus

Elon Musk yang merupakan orang terkaya di dunia, akan hadir di acara KTT G20 Bali pekan depan. Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, Musk termasuk satu di antara 10 undangan khusus VVIP. Dia menyebut ada 20 kepala negara yang akan hadir, 9 undangan khusus kepala negara di luar G20.

Faik mengatakan, Elon Musk akan disambut dengan fasilitas khusus yang disiapkan di General Aviation Terminal. “Jadi untuk tamu undangan yang biasanya menggunakan pesawat jet pribadi, kami akan menggunakan fasilitas general aviation, sudah disiapkan khusus," kata Faik, Senin, 7 November 2022.

Selain Musk, yang masuk tambahan undangan VVIP antara lain Presiden Zambia, Presiden Angola, Presiden Sudan Selatan, PM Denmark, Ratu Maxima. Kemudian, ada juga Presiden FIFA, Presiden IOC, Atlantik Council, dan World Economic Forum.

CEO Tesla Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia hingga melampaui CEO Amazon Jeff Bezos. Naiknya posisi Elon Musk sebagai orang terkaya di dunia itu berkat harga saham Tesla yang terus naik. REUTERS

2.Duta Besar Ukraina Jelaskan Alasan Volodymyr Zelensky Sulit Hadir di KTT G20 Bali

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin mengungkap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemungkinan tak bisa datang secara langsung ke KTT G20 Bali karena ada sejumlah kendala. Situasi di Ukraina yang masih diinvasi adalah salah satu halangannya.

"Jika presiden datang ke Bali, (kami) akan banyak kehilangan hal (di Ukraina), karena dia sebagai presiden tidak dapat mengadakan pertemuan, orang-orang akan menunggunya, orang-orang akan kesulitan menghubunginya, sesuatu yang buruk (bisa) terjadi," kata Hamianin saat wawancara dengan Tempo di Jakarta, Selasa, 8 November 2022.

Hamianin mengatakan, jika Zelensky mengikuti pertemuan secara virtual itu hanya akan memakan waktu dua jam per harinya. Keadaanya itu lebih memungkinkan karena Rusia masih menggempur infrastruktur Ukraina.

Dua kelopak bunga dan foto presiden Amerika Serikat John F. Kennedy diletakan di plakat National Historic Landmark di Dealey Plaza, Dallas, dekat lokasi penembakan Kennedy pada tahun 1963. Hari ini, 22 November 2013 waktu setempat, adalah peringatan 50 tahun terbunuhnya Kennedy di Dallas. REUTERS/Jim Bourg

3.Mengenang John F Kennedy Jadi Presiden AS: Pidato Monumental hingga Program Apollo

Hari ini 62 tahun silam, senator John F Kennedy terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat termuda dalam sejarah, tepatnya pada 8 November 1960.

Dilansir dari History, Kennedy terpilih sebagai Presiden AS di usia 43 tahun. Dia terpilih sebagai Presiden ke-35 AS, bersama wakilnya Lyndon B. Johnson dimasa pertama kalinya, debat capres disiarkan melalui televisi.

Tidak hanya menorehkan sejarah sebagai Presiden AS termuda, mantan anggota Angkatan Laut dan jurnalis itu merupakan Presiden AS pertama yang menganut Katolik. Serta presiden AS pertama yang lahir pada abad XX.

