Ignasius Jonan dan Dua Tokoh Senior Indonesia Dapat Penghargaan dari Jepang

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Jepang pada Rabu, 9 November 2022, memberikan penghargaan kepada tiga tokoh asal Indonesia atas kontribusi mereka dalam memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang.

Mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan serta dua politikus senior Akbar Tandjung dan Sjarifuddin Hasan menerima penghargaan ini. Mereka menerima penghargaan secara langsung dalam upacara kenegaraan di Istana Kekaisaran, Tokyo.

Kaisar Naruhito memberikan The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada Jonan dan Sjarifuddin. Sedangan penghargaan The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun diberikan kepada Akbar.

"Saya terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, bapak presiden (Joko Widodo) yang menugaskan saya di dua tempat, Kementerian ESDM dan di Kementerian Perhubungan. Juga kepada Pak SBY yang menugaskan saya di Kereta Api Indonesia selama 6 tahun," kata Jonan.

Menurut keterangan pers KBRI Jepang, terdapat sejumlah tingkatan dari penghargaan ini. Diurutkan dari yang tertinggi, yaitu The Grand Cordon of the Order of the Rising Sun; The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star; The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon; The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette; The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays, dan terakhir The Order of the Rising Sun, Silver Rays

Penghargaan The Order of the Rising Sun diberikan kepada individu yang telah mencapai prestasi luar biasa dalam hubungan internasional, mempromosikan budaya Jepang, dan pelestarian lingkungan. Penghargaan ini diberikan pertama kali oleh Kaisar Meiji pada 1875.

Sementara bintang jasa Grand Cordon of the Order of the Rising Sun dari Kaisar Jepang sebelumnya pernah diterima oleh Menteri Luar Negeri RI periode 1988 - 1999 Ali Alatas pada 2007 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2010 - 2014 Ginanjar Kartasasmita pada 2008. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Mei 2022 juga menerima penghargaan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun.

Setelah mendapatkan penghargaan ini, Jonan berharap generasi yang lebih muda bisa membangun kerja sama yang lebih baik dan menguntungkan antara Indonesia dengan Jepang, terlepas dari perkembangan jaman yang berubah.

Jonan sekarang sekarang fokus di sektor swasta, namun masih berkomunikasi bisnis dengan pemegang saham perusahaannya dari Jepang.

