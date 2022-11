KBRI London Promosi Kuliner dan Seni Indonesia ke Warga Inggris

TEMPO.CO, Jakarta - Acara Experience Indonesia di London pada 6 November 2022 mendapat sambutan positif dengan dihadiri lebih dari 2 ribu pengunjung meski hujan deras. Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya mengatakan antusiasme pengunjung juga terlihat saat mereka rela antre panjang di saat hujan

Experience Indonesia merupakan acara yang digagas oleh Kedutaan Besar RI di Inggris. Acara ini dibuka oleh Menparekraf Sandiaga Uno, yang diharapkan bisa mempromosikan Indonesia dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional khususnya lewat sektor ecotourism dan UMKM.

Experience Indonesia di antaranya menampilkan pertunjukan seni mulai dari penampilan Banyuwangi the Sunrise of Java hasil binaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Paguyuban Citra dari Indonesia. Bambang Trytia Atmaja dan Ana Aldiana, WNI yang tampil di kontes Britain's Got Talent, turut tampil menghangatkan Experience Indonesia.

Acara Experience Indonesia di London pada 6 November 2022. Sumber: dokumen KBRI London

Experience Indonesia juga menggelar pasar rakyat khas Indonesia di tengah kota London. Lokasi Vinegar Yard tidak jauh dari The Shard yang merupakan bangunan tertinggi di Inggris, serta Borough Market yang menjadi pusat kumpul populer kalangan anak muda dan turis di Inggris.

Area kuliner menjadi favorit pengunjung. Untuk mengobati rasa rindu tanah air. Berbagai kuliner otentik olahan enam vendor UMKM pengusaha resto Indonesia di Inggris, disajikan.

Pengunjung juga bisa puas berbelanja di gerai mini market dan produk kerajinan berkelanjutan yang diisi oleh Alleira Batik, Kalianda tapis Lampung serta produk tas kulit asal Garut Wiesnwitz.

Puncaknya, para pengunjung yang beruntung membawa pulang hadiah grandprize tiket penerbangan London - Bali pp persembahan Wonderful Indonesia Kemenparekraf, Amsterdam - Bali pp persembahan Garuda Indonesia serta voucher menginap di resort Bali dan Labuan Bajo.

Sebagai hasil konkret, Duta Besar Desra juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama pendirian Restoran Toba, yakni restoran Indonesia binaan UMKM di Inggris yang akan resmi beroperasi mulai Februari 2023 di area premium Piccadilly di tengah kota London.

"Experience Indonesia menjadi platform untuk penguatan promosi Indonesia di Inggris, yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara nyata khususnya bagi UMKM. Semakin banyaknya restoran Indonesia di London juga akan mendukung program pemerintah Indonesia Spice Up the World untuk memperkenalkan kekayaan kuliner tanah air untuk dunia,” ungkap Desra.

Experience Indonesia diadakan KBRI London bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Indonesia dengan dukungan dari berbagai mitra di Indonesia dan Inggris.

