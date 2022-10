Mertua Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Orang Terkaya di India

TEMPO.CO, Jakarta - Rishi Sunak, 42 tahun, menjadi Perdana Menteri Inggris ketiga dalam pemilihan yang digelar oleh Tory (sebutan untuk anggota parlemen Partai Konservatif) dalam tempo kurang dari tiga bulan. Jalan Sunak ke kursi Perdana Menteri tidak mudah dan skandalnya di masa lalu masih mungkin menghantuinya selama dia memimpin sebagai Perdana Menteri.

Sunak diyakini sebagai politikus paling kaya di pemerintahan Inggris. Sunday Times mewartakan kekayaan Sunak dan istrinya bernilai sekitar GBP 730 juta (Rp 13 triliun).

