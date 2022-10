Diplomat Israel Kecam Arab Saudi Hina AS: Sekutu yang Tak Bisa Diandalkan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang diplomat Israel menyerang Arab Saudi karena keputusannya memangkas produksi minyak. Keputusan Arab Saudi ini disebut menghina AS dan menjadikan Arab Saudi sekutu yang tidak bisa diandalkan.

Diplomat Israel Alon Pinkas, yang merupakan mantan konsul di New York, menjelaskan dalam sebuah artikel di surat kabar Israel Haaretz bahwa butuh 20 tahun diskusi tentang masalah aliansi dengan Arab Saudi. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa Arab Saudi adalah sekutu yang dapat dipercaya.

Pinkas menegaskan bahwa sekutu yang menentang kebijakan luar negeri AS akan menyeret negara ini dalam konfrontasi langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan perang di Ukraina. "Yang menentang tuntutan eksplisit AS untuk meningkatkan produksi minyak, secara terbuka menghina AS, bukanlah sekutu yang dapat diandalkan," tuturnya dilansir dari Middle Eyes Monitor, Selasa, 18 Oktober 2022.

Dia mencatat bahwa Washington harus berterima kasih kepada Arab Saudi karena jelas negara kerajaan ini bukan sekutu AS. Menurut Pinkas akan ada pihak-pihak di Washington yang memperingatkan adanya respon berlebihan dan pembalasan oleh AS.

Pinkas juga mengungkapkan bahwa beberapa menganggap Putra Mahkota Mohammed Bin Salman sebagai politisi cerdas yang menghitung investasi politik dan mengarahkan negaranya di luar tata surya AS. Pinkas menunjukkan bahwa semua argumen ini aliansi AS Arab Saudi akan segera berakhir.

Pekan lalu OPEC+, kelompok produsen yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) plus sekutu termasuk Rusia, mengumumkan target produksi barunya setelah berminggu-minggu dilobi oleh pejabat AS agar tidak memangkas produksi di tengah melonjaknya harga minyak. Keputusan OPEC+ itu membuat AS murka.

Amerika Serikat menuduh Arab Saudi tunduk pada Moskow, yang menolak pembatasan Barat atas harga minyak Rusia sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, menekankan pemotongan produksi minyak itu terkait ekonomi.

