Larangan Burqa di Swiss, Sutradara Asal India Singgung soal Jilbab

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Vivek Agnihotri mempertanyakan pandangan Hakim Mahkamah Agung Sudhanshu Dhulia setelah Swiss meloloskan sebuah aturan baru yang mendukung larangan burqa. Pemerintah Swiss menyorongkan proposal aturan ini ke parlemen pada 12 Oktober 2022, di mana mereka yang melanggar aturan ini akan dikenai hukuman denda sampai seribu swiss franc.

Mereka yang mendukung larangan penggunaan burqa ini memandang burka adalah sebuah simbol politik Islam yang ekstrim.

I’d like to know the views of Justice Dhulia on this international, Islamophobic conspiracy against Burqa. https://t.co/fILt0eC4lu