5 Gedung Tertinggi di Dunia 2022, Burj Khalifa Masih Juaranya

TEMPO.CO, Jakarta - Apa yang terlintas di pikiran Anda saat mendengar tentang gedung tertinggi di dunia? Mungkin di pikiran Anda akan terlintas satu nama, Burj Khalifa. Anda benar, sejauh ini gedung kebanggaan Uni Emirat Arab itu memang masih menempati rekor bangunan tertinggi di dunia 2022.

Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) mengembangkan standar internasional untuk mengukur dan mendefinisikan gedung-gedung tinggi.

Baca: Rusia Bakal Miliki Gedung Tertinggi Kedua di Dunia

Gedung Tertinggi di Dunia

Lima gedung tertinggi di dunia yang masuk dalam daftar CTBUH yaitu Burj Khalifa, Merdeka 118, Shanghai Tower, Makkah Royal Clock, dan Ping An Finance Center. Berikut profil singkatnya, dikutip dari berbagai sumber.

1. Burj Khalifa

Burj Khalifa adalah gedung pencakar langit tertinggi di dunia 2022. Gedung ini dinamai berdasarkan nama Khalifa bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab (UEA). Ketinggiannya mencapai 828 meter. Sebelum diresmikan, gedung ini disebut Burj Dubai. Bangunan setinggi 162 lantai ini mulai dibangun pada 2004 dan resmi dibuka pada 4 Januari 2010. Perkiraan biaya konstruksi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau AS.

Selain menjadi bangunan tertinggi, gedung ini mencatatkan rekor sebagai struktur tertinggi yang dibangun oleh manusia di dunia. Bangunan ini lebih tinggi 300 meter dari Taipei 101. Taipei 101 adalah bangunan tertinggi hingga 2010 sebelum Burj Khalifa.

2. Merdeka 118

Gedung tertinggi kedua di dunia 2022 adalah Gedung Merdeka 118 di Kuala Lumpur, Malaysia. Merdeka 118, juga dikenal sebagai Merdeka PNB 118, Menara Warisan Merdeka, Menara 118 dan KL 118 merupakan gedung pencakar langit megatall setinggi 118 lantai.

Tingginya mencapai 678,9 meter, melampaui gedung tertinggi kedua di dunia sebelumnya, Menara Shanghai. Bangunan ini selesai dibangun pada pertengahan 2022 dan belum masuk daftar CTBUH. Tapi itu tak mengubah fakta bahwa gedung ini tertinggi kedua di dunia.

3. Shanghai Tower

Shanghai Tower masih menduduki posisi kedua sebagai gedung tertinggi di dunia hingga pertengahan 2022. Kini gedung dengan 128 lantai yang terletak di Lujiazui, Pudong, Shanghai ini lengser di posisi ketiga setelah Merdeka 118 diresmikan. Jarak ketinggian Shanghai Tower 632 meter. Kendati lebih rendah, bangunan ini memiliki 10 lantai lebih banyak.

Gedung ini merupakan bagian dari perencanaan Distrik Finansial Lujiazui sejak 1993. Total ada tiga gedung pencakar langit supersert yang direncanakan. Pertama, Menara Jin Mao, selesai dibangun pada 1999. Kedua, Shanghai World Financial Center (SWFC) yang berdekatan dibuka pada 2008. Ketiga, Shanghai Tower yang diresmikan pada 2015 dan jadi gedung tertinggi kedua di dunia hingga 2022. Menara ini diperkirakan menelan biaya konstruksi sebesar 2,4 miliar dolar AS.

4. Makkah Royal Clock

Makkah Royal Clock Tower merupakan bangunan tertinggi keempat di dunia 2022. Tingginya mencapai 601 meter dengan lantai sebanyak 120. Bangunan ini terletak di Abraj Al-Bait, yaitu kompleks tujuh gedung pencakar langit milik negara di Mekah, Arab Saudi. Menara-menara ini adalah bagian dari Proyek Wakaf Raja Abdulaziz, yang bertujuan untuk memodernisasi katering para peziarah di kota tersebut. Perkiraan biaya konstruksi seluruh bangunan di kompleks mencapai 15 miliar dolar AS.

5. Ping An International Finance Center

Ping An International Finance Center adalah gedung pencakar langit setinggi 115 lantai, dengan ketinggian 599 meter. Angka tersebut menempatkan gedung yang terletak di Shenzhen, Guangdong, Cina ini di posisi kelima gedung tertinggi di dunia 2022. Ping An International Finance Center selesai pada 2017. Gedung ini menjadi gedung tertinggi di Shenzhen dan gedung tertinggi kedua di Cina. Bangunan ini juga memecahkan rekor sebagai dek observasi tertinggi di gedung 562 meter. Perkiraan biaya konstruksi 1,5 miliar dolar AS.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Kemilau Gedung Tertinggi di Dunia, Burj Khalifa di Perayaan Tahun Baru 2022

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.