Unjuk Rasa Kematian Mahsa Amini, Korban Tewas 186 Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Unjuk rasa buntut kematian Mahsa Amini, 22 tahun masih berlanjut di seluruh Iran pada Minggu, 9 Oktober 2022. Komnas HAM Iran mengatakan setidaknya 185 orang tewas dalam demonstrasi, termasuk anak-anak.

Protes anti-pemerintah Iran, yang dimulai pada 17 September 2022, telah berubah menjadi tantangan terbesar bagi para pemimpin Iran. Demonstran menyerukan agar Pemimpin Iran Tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei, mengundurkan diri.

"Setidaknya 185 orang tewas dalam protes nasional di seluruh Iran. Dari jumlah itu, sedikitnya 19 anak-anak tewas. Korban tewas tertinggi ada di Provinsi Sistan dan Baluchistan dengan setengah dari jumlah korban tewas yang tercatat," demikian keterangan Komnas HAM Iran yang bermarkas di Norwegia pada Sabtu, 8 Oktober 2022.

Seseorang wanita mencukur kepalanya saat protes atas kematian wanita Iran, Mahsa Amini di New York City, New York, AS, 27 September 2022. REUTERS/Stephanie Keith

Video yang tersebar di media sosial memperlihatkan aksi protes terjadi di puluhan kota di Iran pada Minggu pagi, 9 Oktober 2022. Ratusan pelajar perempuan SMA dan mahasiswa ikut berunjuk rasa, meskipun aparat keamanan menggunakan gas air mata, pentungan, dan juga senjata api dalam menghadapi demonstran. Namun pihak berwenang Iran membantah adanya penggunaan senjata api.

Sebuah video yang diunggah di Twitter oleh aktivis 1500tasvir memperlihatkan aparat keamanan bersenjatakan pentungan menyerang pelajar perempuan di sebuah SMA di Teheran. Di video lain, seorang laki-laki berteriak, "Jangan pukul istri saya, dia hamil," ketika mencoba melindungi istrinya dari polisi anti huru hara di kota Rafsanjan pada Sabtu, 8 Oktober 2022.

Sebuah video yang disebarkan oleh akun Twitter Mamlekate, yang memiliki lebih dari 150 ribu pengikut, memperlihatkan aparat keamanan mengejar puluhan pelajar perempuan di sebuah SMA di kota Bandar Abbas. Unggahan di media sosial menyebutkan toko-toko ditutup di beberapa kota setelah para aktivis menyerukan mogok massal.

Reuters tidak dapat memverifikasi video dan unggahan tersebut. Detail jumlah korban tewas dan luka-luka keluar lama karena ada pembatasan internet yang diberlakukan pihak berwenang.

Sebuah laporan pada Sabtu, 8 Oktober 2022, menyebutkan Amini meninggal karena kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Namun ayah Amini meminta polisi bertanggung jawab atas kematiannya. Pengacara keluarga Amini mengatakan "dokter terhormat" percaya dia dipukuli saat dalam tahanan.

Sementara Amerika Serikat dan Kanada telah menjatuhkan sanksi pada otoritas Iran. Saat ini Uni Eropa juga sedang mempertimbangkan untuk memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan pada pejabat Iran.

"Mereka yang memukuli perempuan dan anak perempuan (Iran) di jalan, yang menculik, memenjarakan secara sewenang-wenang dan menghukum mati orang-orang yang tidak menginginkan apa pun selain hidup bebas, mereka berdiri di sisi sejarah yang salah," kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock.

