Vietnam Minta Netflix Hapus Serial Drakor Little Women karena Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Vietnam telah meminta Netflix untuk berhenti menayangkan serial drama Korea Selatan atau K-drama, Little Women, di negara Asia Tenggara tersebut. Series itu dianggap mendistorsi peristiwa perang Vietnam.

Dalam episode delapan dari keseluruhan 12 episode tersebut, seorang veteran perang dari Korea Selatan diindikasikan membual rasio kematian-pembunuhan antara pasukan dari negaranya dan Viet Cong. Adapun cerita film itu didasarkan pada novel karya Louisa May Alcott, dengan judul yang sama 'Little Women'.

Veteran tersebut memberi tahu salah satu karakter utama dalam film itu bahwa dalam pertempuran terbaik Korea Selatan itu, rasio pembunuhan untuk pasukan Korea adalah 20: 1. Maksudnya perbandingan itu menyebut 20 Viet Cong yang terbunuh dan satu tentara Korea mati.

Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan rasio itu bahkan lebih tinggi untuk kepentingan Korea Selatan di antara tentara elit negara itu.

Dalam sepucuk surat yang dikirim ke Netflix seperti dikutip dari CNA, Kamis, 6 Oktober 2022 Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Vietnam mengatakan serial tersebut melanggar hukum negara tersebut karena mendistorsi sejarah, menyangkal pencapaian revolusioner, menyinggung bangsa dan pahlawan bangsa.

Surat itu menambahkan, serial tersebut menyampaikan dialog antar karakter yang memuji kejahatan tentara bayaran Korea selama perang. Menurut media pemerintah, layanan streaming itu diperintahkan untuk menghapus acara itu pada Rabu, 5 Oktober 2022. Meskipun serial itu masih tersedia untuk ditonton pada sore hari.

Lebih dari 320.000 warga Korea Selatan dikirim ke Vietnam antara 1964 hingga 1973 untuk berperang bersama tentara Amerika Serikat. Mereka telah menghadapi tuduhan melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil Vietnam.

Tidak diketahui berapa banyak tentara Vietnam Utara yang dibunuh oleh pasukan Korea Selatan selama perang. Netflix belum menanggapi permintaan pemerintah Vietnam itu. Namun, sejak 2020, Netflix telah menghapus tiga seri dari situsnya di Vietnam setelah menerima keluhan dari otoritas lokal atas tuduhan melanggar kedaulatan negara.

Acara mata-mata Australia Pine Gap dan rom-com Cina Put Your Head on My Shoulder ditarik dari Vietnam tahun lalu dan pada 2020 masing-masin. Masalahnya karena adegan yang berisi peta Laut Cina Selatan yang menunjukkan klaim Beijing di jalur air titik nyala.

Drama politik Amerika Serikat Madam Secretary juga dihapus dari negara itu pada 2020 karena adegan yang memberi judul kota kuno Hoi An di Vietnam tengah sebagai "Fuling, China".

