KBRI Yunani Promosikan Kopi Indonesia di Athens Coffee Festival

TEMPO.CO, Jakarta - KBRI Athena mempromosikan kopi Indonesia dalam pameran tahunan Athens Coffee Festival (ACF). Acara ini berlangsung di Technopolis of the Municipality of Athens pada 24 September - 26 September 2022 di Athena, Yunani.

KBRI Athena dalam keterangannya menjelaskan kopi Indonesia yang dipromosikan dalam kesempatan ini berasal dari 16 UMKM daerah, Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT. Perkebunan Nusantara VIII dan XII. Untuk menghadirkan suasana khas pondok kopi di booth Indonesia, digandeng pula perusahaan furnitur dan handicraft asal Yunani, Exotiq.

Berbagai jenis kopi Robusta dan Arabica Indonesia disajikan langsung oleh dua WNI alumnus pelatihan barista KBRI Athena tahun lalu. Racikan kopi dua barista ini menarik para pengunjung dari berbagai kalangan, baik pengusaha, profesional di bidang kopi, maupun masyarakat pencinta kopi di Yunani.

Di sela-sela pameran, KBRI Athena juga turut mengisi salah satu acara sesi Master Classes kopi dengan topik “Indonesian Specialty Coffee: A Taste at Its Finest. Sesi interaktif ini, menampilkan pembicara Duta Besar RI Bebeb A.K.N. Djundjunan, dan Chris Loukakis, runner-up World Barista Championship 2014 asal Yunani, yang memaparkan sejarah, karakter cita rasa, serta potensi ekonomi kopi Indonesia.

"Indonesia merupakan produsen kopi terbesar keempat di dunia," jelas Duta Besar Bebeb.

Bebeb mengatakan banyak jenis specialty coffee asal Indonesia telah terkenal di dunia, antara lain yaitu kopi luwak, Toraja, Gayo, Sidikalang, dan Mandailing. Kopi Indonesia juga sudah masuk ke Yunani dan dinikmati para pencinta kopi di Negeri para Dewa ini. Ekspor kopi Indonesia ke pasar Yunani sangat berpotensi untuk ditingkatkan.

KBRI Athena kembali berpartisipasi pada ajang pameran tahunan Athens Coffee Festival (ACF) di Technopolis of the Municipality of Athens pada 24 September - 26 September 2022 di Athena, Yunani. Sumber: dokumen KBRI Athena

Sedangkan Loukakis dalam pemaparannya menjelaskan rasa kopi Indonesia itu sesuai kekhasan daerah di mana kopi tersebut ditanam. Loukakis pun menceritakan pengalamannya pernah mengunjungi perkebunan kopi di daerah Jawa Barat. Dia pun mengajak para pencinta kopi Yunani untuk mencicipi kenikmatan rasa khas kopi Indonesia.

Disamping seminar Master Classes, KBRI Athena juga memeriahkan pameran Athens Coffee Festival dengan menampilkan dua tarian tradisional Indonesia, yakni Tari Merak oleh empat penari warga negara Yunani, serta Tari Puspanjali oleh satu WNI asal Bali.

