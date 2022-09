Pemakaman Ratu Elizabeth II: Berikut Daftar Undangan, Siapa yang Tidak Diundang?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemakaman Ratu Elizabeth II mendatang akan menjadi tempat pertemuan bangsawan dan politikus terbesar yang diselenggarakan di Inggris pada Senin 19 September 2022. Prosesnya akan dilakukan selama beberapa waktu. Upacara akan diadakan di Westminster Abbey, yang memiliki kapasitas sekitar 2.200 orang.

Siapa saja yang akan hadir? Berikut daftar sejumlah undangan untuk pemakaman Ratu Elizabeth II:

Pimpinan United Kingdom

Berdasarkan pada laman Town and Country, pertama yang mengonfirmasi kedatangan tentu dari dalam negara sendiri, yang akan siap hadir ialah Perdana Menteri Liz Truss yang bertemu dengan Ratu Elizabeth hanya dua hari sebelum dirinya meninggal. Begitu pula dengan pemimpin Partai Buruh, Sir Keir Starmer. Lalu akan hadir juga Menteri Pertama Skotlandia, Nicola Sturgeon. Terakhir Menteri Pertama Wales, Mark Drakeford.

Keluarga Kerajaan (The Royal Family)

Melansir Telegraph, keempat anak mendiang Ratu Elizabeth II sudah diwajibkan hadir, di antaranya Putri Anne, Pangeran Andrew dan Pangeran Edward akan hadir di pemakaman, serta setiap pasangannnya: Camilla, Permaisuri; Sophie, Countess of Wessex dan Sir Tim Laurence. Mantan istri Duke of York, Sarah Ferguson, juga diharapkan hadir.

Ada juga Raja Charles III, Putri Kerajaan, Duke of York dan Earl of Wessex berjalan di belakang peti mati Ratu Elizabeth II selama prosesi dari Istana Holyroodhouse ke Katedral St Giles. Selain itu, Raja Charles III, Putri Kerajaan, Duke of York dan Earl of Wessex direncanakan untuk berjalan di belakang peti mati Ratu Elizabeth II selama prosesi pemakaman dari Istana Holyroodhouse ke Katedral St Giles.

Kemudia para cucunya pun akan hadir, seperti Pangeran William, Putri Beatrice, Putri Eugenie, Lady Louise Windsor, Price Harry, Peter Phillips, Zara Tindall, dan James, Viscount Severn. Adapun pasangan dari keluarga dekat, termasuk Catherine, Putri Wales dan Meghan, Duchess of Sussex juga akan memberikan penghormatan.

Royals lain yang diharapkan untuk menghadiri upacara pemakaman termasuk sepupu Ratu Elizabeth II: Duke of Kent, Pangeran dan Putri Michael dari Kent, Putri Alexandra dan Pangeran Richard, Duke of Gloucester.

Pemimpinan Amerika Serikat

Beranjak ke Amerika Serikat atau AS, Gedung Putih juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden Joe Biden akan menyempatkan kehadirannya dalam pemakaman Ratu Elizabeth. Kedatangannya tak sendirian, ia ditemani oleh Ibu Negara, Jill Biden.

Surat undangan mungkin tidak diberikan kepada semua mantan Presiden AS, namun ada spekulasi juga bahwa beberapa mantan presiden, seperti Barack dan Michelle Obama menerima undangan pribadi.

Bangsawan Asing

Masih dalam Telegraph, para raja dari berbagai penjuru dunia akan terbang ke London, serta juga telah menonfirmasi kedatangannya sebagai tamu. Misalnya Raja Felipe dan Ratu Letizia dari Spanyol, mantan raja dan ratu Juan Carlos dan Sofia.

Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima dari Belanda, Raja Harald V dan Ratu Sonja dari Norwegia serta Pangeran Albert II dan Putri Charlene dari Monako. Anggota lain dari keluarga kerajaan Eropa juga akan hadir, termasuk Swedia, Denmark, Belgia dan Yunani.

Pimpinan Eropa

Pimpinan Eropa yang terkenal memiliki hubungan erat seperti Presiden Emmanuel Macron dari Prancis, Presiden Frank-Walter Steinmeier dari Jerman, Presiden Sergio Mattarella dari Italia dan Presiden Ursula von der Leyen dari Komisi Eropa juga akan hadir di sana.

Pimpinan Dunia Lainnya

Taoiseach (mirip dengan 'Perdana Menteri') Michael Martin dari Irlandia

Presiden Michael D. Higgins dari Irlandia

Presiden Alexander Van der Bellen dari Austria

Presiden Isaac Herzog dari Israel

Presiden Jair Bolsonaro dari Brasil

Presiden Sauli Niinistö dari Finlandia

Presiden Hage Geingob dari Namibia

Presiden Yoon Suk-Yeol dari Korea Selatan

Presiden Katalin Novak dari Hongaria

Presiden Egils Levits dari Latvia

Presiden Andrzej Duda dari Polandia

Presiden Gitanas Nauseda dari Lituania

Presiden Recep Tayyip Erdoan dari Turki

Presiden Dewan Eropa Charles Michel

Pemimpin Persemakmuran

Perdana Menteri Anthony Albanese dari Australia

Gubernur Jenderal David Hurley dari Australia

Perdana Menteri Jacinda Ardern dari Selandia Baru

Perdana Menteri Andrew Holness dari Jamaika

Gubernur Jenderal Patrick Allen dari Jamaika

Perdana Menteri Justin Trudeau dari Kanada

Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Bangladesh

Perdana Menteri James Marape dari Papua Nugini

Gubernur Jenderal Bob Dadae dari Papua Nugini

Presiden Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan

Presiden Ranil Wickremesinghe dari Sri Lanka

Presiden Paula-Mae Weekes dari Trinidad dan Tobago

Presiden Droupadi Murmu dari India

Adapun yang tidak dapat hadir dan tidak diundang dalam pemakaman Ratu Elizabeth nantinya. Melansir people.com, Presiden Volodymyr Zelenskyy dari Negara Ukraina tidak dapat menghadiri undangan karena masih dalam suasana perang yang sedang berlangsung dengan Rusia. Terakhir undangan juga tidak dikirim ke Rusia karena invasi Vladimir Putin ke Ukraina, kata sumber-sumber diplomatik.

Lalu yang tidak diundang ialah Myanmar lantaran kudeta di negara itu tahun lalu. Dikabarkan juga bahwa Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak akan hadir, hanya sebatas duta besarnya saja.

FATHUR RACHMAN

Baca: Inggris Undang Korea Utara ke Pemakaman Ratu Elizabeth

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.