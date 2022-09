Top 3 Dunia: Ratu Elizabeth II Kemungkinan Dikebumikan dengan 2 Perhiasan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia pada 15 September 2022, di urutan pertama adalah berita tentang Ratu Elizabeth II yang akan dikebumikan bersama dua perhiasannya. Hal ini diungkap oleh kepala komunikasi di Dewan Berlian Murni, yang menyebut Ratu kemungkinan dikubur bersama cincin kawinnya yang terbuat dari emas dan anting mutiara yang dipasang ditelinganya.

Di urutan kedua top 3 dunia, yakni berita tentang Sekjen PBB Antonio Gutters yang bertelepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pembicaraan dilakukan pada Rabu pagi, 14 September 2022 membahas ihwal inisiatif ekspor dan kemungkinan perluasannya.

Menurut Guterres, dia dan Putin membahas upaya untuk mengatasi hambatan terkait ekspor makanan dan pupuk Rusia. Namun dia sanksi ada kemajuan untuk segera mengakhiri perang Rusia Ukraina.

Berikut top 3 dunia selengkapnya:

1.Ratu Elizabeth II Akan Dimakamkan Hanya Dengan 2 Perhiasan

Ratu Elizabeth II akan dimakamkan hanya dengan mengenakan dua perhiasan miliknya, klaim seorang ahli kerajaan.

Meski peti mati Ratu akan dihiasi oleh sejumlah perhiasan milik Kerajaan Inggris, tetapi Lisa Levinson, kepala komunikasi di Dewan Berlian Murni, percaya bahwa tubuh Ratu akan dikuburkan dengan harta yang jauh lebih berharga dan sederhana.

"Yang Mulia adalah wanita yang sangat rendah hati yang tidak mungkin mengenakan apa pun kecuali cincin kawin emas Welsh sederhana untuk beristirahat dan sepasang anting mutiara," katanya kepada Metro.co.uk.

Levinson mengatakan, cincin pertunangan Ratu yang merupakan milik ibu Pangeran Philip, Putri Alice dari Battenberg, kemungkinan besar akan diberikan kepada Putri Anne.

Kehidupan Ratu Elizabeth II selalu diselubungi tentang warisan keluarga kerajaan, baik di Inggris maupun daerah persemakmuran. Perhiasannya merupakan bagian dari warisan itu.

Sejumlah amunisi Rusia terlihat di fasilitas industri dekat kota Izium di wilayah Kharkiv, Ukraina, 14 September 2022. Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS

2.Sekjen PBB Telepon Putin Soal Perang Ukraina: Perdamaian Masih Jauh

Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu pagi, 14 September 2022. Keduanya membahas ihwal inisiatif ekspor dan kemungkinan perluasannya.

Menurut Guterres, dia dan Putin membahas upaya untuk mengatasi hambatan terkait ekspor makanan dan pupuk Rusia. Namun dia sanksi ada kemajuan untuk segera mengakhiri perang Rusia Ukraina.

"Saya merasa kita masih jauh dari perdamaian. Saya berbohong jika saya mengatakan itu bisa segera terjadi segera," kata Guterres dalam konferensi pers pada Rabu, 14 September 2022.

Terlepas dari penilaiannya yang suram tentang perang yang telah berkecamuk, Guterres menekankan bahwa dia mempertahankan kontak dengan Rusia maupun Ukraina. Dia berharap akan ada diskusi yang lebih tinggi dengan kedua pihak. Saat ini pembicaraan masih seputar ekspor Rusia.

Meghan Markle dan Pangeran Harry. Instagram/@royaladdicted

3.Fakta-fakta Pangeran Harry, Cucu Ratu Elizabeth II yang Hari Ini Genap 38 Tahun

Pangeran Harry, cucu mendiang Ratu Elizabeth II berulang tahun yang ke-38. Pangeran Harry merupakan adik Pangeran William dan putra bungsu dari pasangan Pangeran Charles dan mendiang Putri Diana.

Selain dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan, Pangeran Harry juga diketahui mendirikan Invictus Games, yakni sebuah kompetisi olahraga internasional untuk para veteran dan prajurit yang terluka dan cacat akibat perang. Kompetisi ini memulai debutnya di London pada 2014.

Mirip dengan Paralimpiade, kategori lomba dari Invictus Games mencakup atletik, panahan, bola basket dan rugby kursi roda, bola voli duduk, bersepeda, dayung, dan renang.

