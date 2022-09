Petugas Pengawal Kerajaan Inggris Pingsan Saat Jaga Peti Mati Ratu Elizabeth

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pasukan pengawal Kerajaan Inggris, jatuh pingsan saat bertugas menjaga peti mati Ratu Elizabeth II. Petugas itu ambruk persis di depan peti jenazah Ratu dan segera di gotong agar bisa mendapatkan pertolongan.

Petugas pengawal Kerajaan Inggris yang jatuh pingsan itu, tidak dipublikasi identitasnya. Dia berdiri hanya beberapa meter dari peti mati Ratu Elizabeth II, yang dibaringkan di Westminster Hall pada Kamis pagi, 15 September 2022.

Petugas itu terlihat agak limbung dan gelisah sebelum akhir ambruk, pingsan. Kejadian ini, jelas membuat para pelayat kaget.

A Royal guard at the Queen's coffin during the Lying-in-State has collapsed. The Guard nearly collapsed moments earlier. pic.twitter.com/xDXVlBx4bL