Ukraina Desak Rusia Mundur, Warga Gembira Bisa Kembali ke Desa Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah warga Ukraina dengan suka cita kembali ke desa-desa mereka di garis depan setelah pasukan Ukraina berhasil mendesak tentara Rusia di wilayah timur laut, Senin, 12 September 2022.

Staf umum Ukraina mengatakan tentaranya merebut kembali lebih dari 20 kota dan desa hanya dalam satu hari terakhir, sementara Rusia mengakui telah meninggalkan Izium, benteng utamanya di timur laut Ukraina.

“Orang-orang menangis, orang-orang gembira, tentu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak bersukacita!” kata pensiunan guru bahasa Inggris Zoya, 76 tahun, di utara Kharkiv di desa Zolochiv, 18 km dari perbatasan Rusia, sambil menangis ketika dia menggambarkan bulan-bulan yang dia habiskan untuk berlindung di ruang bawah tanah.

Nastya, 28 tahun, melarikan diri dari desanya pada bulan April tetapi kembali minggu lalu setelah berita tentang kemajuan Ukraina. “Saya pikir semua orang dalam (suasana hati) yang luar biasa! Semuanya sudah berakhir sekarang. Setidaknya kami berharap semuanya selesai,” katanya, sambil mengantri belanja bersama dua anak kecil.

Lebih jauh ke utara, pasukan Ukraina telah pindah ke Udi, sebuah dusun di tanah tak bertuan yang lebih dekat ke perbatasan. Tentara yang kembali dari sana mengatakan, lokasi itu masih belum aman karena banyak ranjau darat, granat, dan senjata yang ditinggalkan oleh pasukan Rusia, dengan hewan ternak yang ditinggalkan berkeliaran.

Vitaly Ganchev, kepala administrasi pendudukan Moskow yang diangkat Rusia, mengakui bahwa pasukan Ukraina telah menerobos ke perbatasan.

Ganchev, yang telah memerintahkan evakuasi lengkap warga sipil dari bagian provinsi yang dikuasai Rusia, mengatakan kepada televisi Rossiya-24 milik negara Rusia bahwa sekitar 5.000 warga sipil mengungsi ke Rusia tetapi perbatasan sekarang ditutup.

"Situasinya menjadi lebih sulit dari jam ke jam," katanya.

Tentara Ukraina berpatroli di daerah kota Kupiansk yang baru saja dibebaskan, di wilayah Kharkiv, 10 September 2022. Press Service of the State Security Service of Ukraine/Handout via REUTERS

Pasukan Rusia Tinggalkan Amunisi

Ketika ribuan tentara Rusia meninggalkan posisi mereka, termasuk amunisi dan peralatan dalam jumlah sangat besar, Rusia menembakkan rudal ke pembangkit listrik pada hari Minggu yang menyebabkan pemadaman listrik di Kharkiv dan wilayah Poltava dan Sumy yang berdekatan.

Ukraina mengecam apa yang digambarkannya sebagai pembalasan terhadap sasaran sipil atas kemajuan militernya. Pada Senin pagi, wartawan Reuters di Kharkiv mengatakan listrik kembali menyala, meskipun pasokan air belum normal. Gubernur mengatakan listrik telah pulih hingga 80%. Moskow, yang menyangkal sengaja menyerang sasaran sipil, tidak berkomentar.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan Rusia mungkin telah memerintahkan pasukannya untuk mundur dari semua wilayah Kharkiv di sebelah barat Sungai Oskil, meninggalkan rute pasokan utama yang menopang operasi Rusia di timur.

Kyiv, yang mencapai Oskil ketika merebut kota pusat kereta api Kupiansk pada hari Sabtu, mengklaim Rusia sudah jatuh lebih jauh ke belakang. Staf umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia meninggalkan Svatove di provinsi Luhansk, sekitar 20 km timur Oskil. Belum ada pernyataan Rusia tentang hal ini

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Moskow juga berjuang ke garis depan di selatan, di mana Ukraina telah mencatat kemajuan besar di provinsi Kherson untuk mengisolasi ribuan tentara Rusia di tepi barat Sungai Dnipro.

Juru bicara komando selatan Ukraina mengklaim pasukan Ukraina telah merebut kembali wilayah seluas 500 km persegi di selatan.

"Mayoritas pasukan (Rusia) di Ukraina kemungkinan besar dipaksa untuk memprioritaskan tindakan defensif darurat," kata Kementerian Pertahanan Inggris. "Keberhasilan Ukraina yang cepat memiliki implikasi signifikan bagi keseluruhan desain operasional Rusia."

Kemajuan tercepat Ukraina sejak mengusir pasukan Rusia dari ibu kota pada bulan Maret telah mengubah gelombang dalam perang enam bulan, mengungkap dalam hitungan hari sebagian besar keuntungan yang telah dicapai Moskow dalam berbulan-bulan pertempuran mahal di timur.

Komandan kepala Ukraina Jenderal Valeriy Zaluzhnyi mengatakan pasukannya telah merebut kembali lebih dari 3.000 km persegi bulan ini, maju dalam jarak 50 km dari perbatasan dengan Rusia.

Mundurnya Rusia lebih lanjut, terutama di timur Oskil, dapat segera menempatkan pasukan Ukraina dalam posisi untuk menyerang wilayah yang telah dikuasai Rusia dan proksi lokalnya sejak 2014.

Denis Pushilin, pemimpin pemerintahan proksi separatis pro-Rusia di provinsi Donetsk, mengakui adanya tekanan dari berbagai arah.

"Paling tidak, kami telah menghentikan musuh di Lyman," katanya dalam sebuah posting di Telegram semalam, mengacu pada kota garis depan di timur Izium. "Kita harus melihat bagaimana perkembangannya. Tapi anak-anak kita jelas sukses."

Dia juga menggambarkan "keberhasilan" dalam pertempuran di Bakhmut, di mana Rusia telah lama memusatkan serangannya, dan Vuhledar lebih jauh ke selatan.

Moskow Bungkam

Moskow sejauh ini tetap bungkam sejak garis depannya runtuh di timur laut pekan lalu, dengan Presiden Vladimir Putin dan pejabat seniornya menahan komentar apa pun tentang "operasi militer khusus" yang selalu mereka katakan "sesuai dengan yang direncanakan".

Setelah berhari-hari tidak membuat referensi sama sekali untuk mundur, kementerian pertahanan Rusia mengakui pada hari Sabtu bahwa mereka telah meninggalkan Izium dan Balakliia, dalam apa yang disebut "pengumpulan kembali" yang direncanakan sebelumnya untuk konsentrasi di Donetsk.

Televisi Rusia, yang diwajibkan oleh undang-undang untuk hanya melaporkan berita resmi, menyinggung kemunduran tetapi berusaha menjelaskannya, dengan komentator terutama menuntut upaya perang yang berlipat ganda.

"Kita harus memenangkan perang di Ukraina! Kita harus melikuidasi rezim Nazi!" kata seorang komentator pada acara panel di televisi NTV.

"Dan berapa tahun yang dibutuhkan?" jawab yang lain. "Jadi anak-anak saya yang berusia 10 tahun akan mendapat kesempatan untuk berperang?"

Perang Rusia Ukraina ini sudah berlangsung 6 bulan lebih, namun tidak ada tanda-tanda akan segera berakhir.

Reuters